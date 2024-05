Prezzo non disponibile

Ti invitiamo alla nostra straordinaria mostra di "Alea", il gioiello delle Terme che riflette la storia e il patrimonio di Abano Terme. Questo evento, organizzato dal GRUPPO TERME&GIOIELLI, vede la collaborazione di rinomate gioiellerie locali: Elegance Gioielli, Emozioni d'Oro, Ghiro Gioielli e Passione Antiqua.

? Sabato 25 Maggio

? Parco Montirone, Via Pietro d'Abano, 35031 Abano Terme PD

? Dalle 18

Con il patrocinio della Città di Abano Terme e il supporto di Confcommercio, Ascom Padova e Federpreziosi Padova, questa mostra è un'occasione per esplorare l'intersezione tra tradizione storica e innovazione nella gioielleria. "Alea Iacta Est - La Storia di un Gioiello" è un viaggio attraverso il tempo che celebra le tecniche artigianali uniche che conferiscono ad Alea il suo carattere distintivo, un simbolo di fortuna e destino.

A partire dalle 18:30, il gruppo Venetikan offrirà una rappresentazione storica che rievoca la visita di Tiberio a Abano Terme, in collaborazione con l'associazione che arricchisce l'evento con la sua narrazione di alta qualità.

Ingresso Libero! Unisciti a noi per questa celebrazione unica di storia, arte e artigianato. Segui la nostra pagina per non perdere aggiornamenti e dettagli sull'evento.