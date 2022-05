"Salutava sempre”, lo show di Alessandro Cattelan al Gran Teatro Geox

“Salutava sempre” è il titolo dello show live con il quale Alessandro Cattelan debutta a teatro con un grande tour in autunno che il 10 dicembre 2022 toccherà Padova, per la precisione il Gran Teatro Geox.

Un’occasione davvero speciale, si direbbe unica: il pubblico è invitato a partecipare al funerale di Alessandro Cattelan e da qui partire per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà. Canzoni, stand up, momenti di show, battute e interazione con il pubblico in questa festa per chiedersi insieme “cosa succede dopo?” e anche “cosa fare prima?”. Un one man show, prodotto da Live Nation, dove il protagonista ci racconta con il suo inconfondibile tono ironico e dissacrante il suo sguardo su un mondo di cui ormai non fa più parte e sul quale, con la morte, si è guadagnato il privilegio della totale sincerità.

Star della televisione pop italiana, conduttore di talk show, scrittore, attore, cantante, calciatore, presentatore di X Factor. Tutto questo e molto altro è stato ed è Alessandro Cattelan, sarà chiamato dal 10 al maggio ad una nuova avvicente sfida: quella di condurre l'Eurovision Song Contest a Torino assiee a Laura Pausini e Mika. Una bella vetrina per mettere ancora più in risalto il suo talento unico, considerando il fatto che si tratta dell'evento non sportivo più seguito al mondo: i dati di ascolto degli ultimi anni a livello internazionale sono stati infatti stimati tra i 100 e i 600 milioni.

I biglietti lo spettacolo sono disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 11 di venerdì 6 maggio 2022. La vendita generale dei biglietti partirà dalle 12:00 di lunedì 9 maggio2022 su Ticketmaster, Ticketone, Fasticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Appuntamento il 10 dicembre alle ore 21 al Gran Teatro Geox.

---

Le operazioni di controllo sicurezza, di verifica del titolo e di accesso richiedono di arrivare con congruo anticipo: si consiglia pertanto di presentarsi nella location almeno 90 minuti prima dell’apertura dei cancelli. Sono presenti confortevoli aree di ristoro in entrambe le location.

Il Gran Teatro Geox di Padova è uno dei più importanti teatri in Italia e in Europa ed è situato in via Giuseppe Tassinari, 1. Creato per ospitare diverse tipologie di eventi, dai grandi musical al rock, dagli eventi privati alla musica classica, si propone come uno spazio innovativo, dove al programma, sempre molto selezionato, si aggiunge la qualità del servizio. Dalla sua inaugurazione, nel 2009, il Gran Teatro Geox ha ospitato i maggiori artisti italiani e stranieri ed è arrivato ad essere il primo teatro italiano per numero di spettacoli l’anno e per media spettatori, un dato sorprendente anche in considerazione del fatto che non si trova in una grande città.

Info

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-alessandro-cattelan/

info@zedlive.com

Foto articolo da https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-alessandro-cattelan/