"Salutava sempre”, lo show di Alessandro Cattelan al Gran Teatro Geox

“Salutava sempre” è il titolo dello show live con il quale Alessandro Cattelan ha debuttato a teatro nelle scorse settimane, registrando il 10 dicembre uno spettacolare sold-out al Gran Teatro Geox diPadova. Un successo talmente grande che già se ne annuncia il ritorno, proprio a Padova, proprio al Gran Teatro Geox, l’11 aprile 2023!

Questo one man show è un'occasione davvero speciale, si direbbe unica: il pubblico è invitato a partecipare al funerale di Alessandro Cattelan e da qui partire per raccontare dall’aldilà le follie, le ipocrisie e le piccole manie che contraddistinguono le nostre vite ordinarie nell’aldiquà. Canzoni, stand up, momenti di show, battute e interazione con il pubblico in questa festa per chiedersi insieme “cosa succede dopo?” e anche “cosa fare prima?”. Un one man show, prodotto da Live Nation, dove il protagonista ci racconta con il suo inconfondibile tono ironico e dissacrante il suo sguardo su un mondo di cui ormai non fa più parte e sul quale, con la morte, si è guadagnato il privilegio della totale sincerità.

Star della televisione italiana, conduttore di talk show, scrittore, attore, cantante, presentatore di X Factor. Tutto questo e molto altro è stato ed è Alessandro Cattelan, che dallo scorso settembre è anche protagonista su Rai 2 con il suo late show "Stasera c'è Cattelan". Uno show che ha tutti gli elementi che hanno reso celebri gli incontri tra Alessandro e i protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura: ironia, leggerezza, linguaggio innovativo e cultura pop. Insieme al conduttore la fedele band degli Street Clerks (già ad X Factor) e il nuovo arrivato Mike Lennon.

I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili a partire dalle ore 11 di lunedì 19 dicembre 2022 su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Alessandro Cattelan

