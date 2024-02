Alessandro De Marchi racconta una vita in fuga all'Eroica Caffè Padova

Una serata imperdibile quella del 20 febbraio ad Eroica Caffè Padova: protagonista un grande ciclista come Alessandro De Marchi, professionista che dal 2011 ha saputo lasciare un’impronta indelebile nel mondo della bici, non solo per le sue vittorie (tre tappe alla Vuelta a España, il premio della combattività al Tour de France 2014 e indossando la maglia rosa al Giro d'Italia 2021), ma soprattutto per il suo essere sempre in fuga, da vero amante della lotta, di quelli di cui i tifosi si innamorano proprio per lo spirito e il coraggio.

Nel ciclismo ci sono sempre poche certezze, ma una di queste è che Alessandro De Marchi, se c’è da spingere e rischiare, non si tirerà indietro. Per questo per Eroica Caffè Padova sarà un serata speciale, perché De Marchi incarna alla perfezione lo spirito del ciclismo eroico e i suoi valori.

Alessandro ripercorrerà le tappe della sua carriera e racconterà la sua esperienza di atleta e di uomo.

La serata sarà presentata da UDOG, brand che sarà da quest’anno al fianco di DeMarchi, che contribuirà a sviluppare nuovi prodotti lavorando a stretto contatto con l’azienda padovana.

L’appuntamento è per martedì 20 febbraio alle ore 20 in Eroica Caffè Padova, Via Santa Lucia 85/87. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione.

Per informazioni ecpadova@eroica.cc

