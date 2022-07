Alessandro Siani, “Extra libertà live tour” al Gran teatro Geox

Libertà: è attorno a questo concetto fondamentale che ruoterà il nuovo esaltante spettacolo teatrale del comico napoletano Alessandro Siani. Tornerà infatti nei prossimi mesi sui più importanti palchi italiani con il suo “Extrà Libertà Live Tour”, che farà tappa al Gran Teatro Geox di Padova il prossimo sabato 25 febbraio 2023!

Libertà di pensiero, libertà di stampa, libertà d'espressione, ma anche la libertà in senso lato, quella che negli ultimi anni ha subito delle necessarie ma dolorse limitazioni, che ora vogliamo scrollarci di dosso a suon di risate. Sarà dunque la libertà a fare da filo conduttore nel nuovo spettacolo di Alessandro Siani, che torna a calcare le scene con quello che si preannuncia uno scoppiettante ed originale show di stand-up comedy, che arriva dopo il successo strepitoso del precedente “Felicità Tour”.

In questo nuovo progetto live il dialogo con il pubblico diventerà fondamentale per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica in generale, l’attualità, la guerra e soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore, in cui “l’unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni possa essere una dose di gioia pura”. E tutto questo si costruisce a partire da qui, dalla riguadagnata libertà di trascorrere una serata senza pensieri!

Commenta così Alessandro Siani l'imminente arrivo del nuovo tour: «Quest’anno celebro i 25 anni di carriera, anche se preferirei parlare di una vera e propria “passione a tempo indeterminato” e non di lavoro: ho troppo rispetto per questa parola. Il mio al massimo è un dopolavoro!”

Alessandro Siani nasce il 17 settembre 1975 a Napoli: al secolo Alessandro Esposito scelse questo nome d'arte in omaggio al giornalista partenopeo Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra. Cresciuto nel capoluogo campano, Alessandro comincia la sua carriera da cabarettista da giovanissimo, nel Tunnel Cabaret (celebre locale di Napoli). Ha appena 20 anni quando vince il Premio Charlot come miglior cabarettista dell’anno (1995). Impostosi, soprattutto al teatro come cabarettista e comico, dal 1998 lo vediamo frequentemente presente in televisione, dove raggiunge e si fa amare dal largo pubblico. Attivo, con grandi risultati, soprattutto al cinema, è noto per i successi di Benvenuti al Sud (2010), Il principe abusivo (2013, di cui è sceneggiatore, regista e interprete) e Il giorno più bello del mondo (2019). Sceneggiatore e anche scrittore, Alessandro Siani ha pubblicato 5 libri tra il 2010 e il 2019. Sposato dal 2008, vive con la moglie e i due figli a Fuorigrotta a Napoli. Da settembre 2021 è anche il nuovo conduttore di Striscia la Notizia assieme a Vanessa Incontra.

Tutto lascia pensare che lo show che Alessandro Siani si appresta a portare nei teatri italiani sarà da non perdere, la doverosa e divertente cel ebrazione dei suoi 25 anni di carriera, ma anche e soprattutto della grande protagonista dello spettacolo: la libertà!

L'appuntamento da fissare in calendario per i fan del comico napoletano è per sabato 25 febbraio 2023 al Gran Teatro Geox di Padova.

Biglietti

I biglietti saranno disponibili da domani 6 luglio 2022 alle ore 12 su tutti i circuiti autorizzati: Ticketmaster, Tic ketone e Fasticket.

