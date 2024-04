Prezzo non disponibile

A Padova, nell’area del Lobo di Santa Giustina di Prato della Valle, si svolgerà "ALFA PATAVIUM 2024", Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Padova e la partecipazione del 939 Privilege Owner Club, Alfa Romeo Club Belluno, Club AlfaRomeo916.it, Club Alfa Romeo Dolomiti e Club Alfa Romeo Padova, quale raduno statico di sole Alfa Romeo di tutte le epoche. Saranno presenti le Forze dell’Ordine, con Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ed interessando anche la Polizia Locale.

Il programma prevede l'arrivo dei partecipanti in Prato della Valle dalle 8:30 alle 10:30, seguirà una conferenza a cura dell'Ing. Enrico Fumia, designer Pininfarina, che si terrà presso la sala conferenze di Palazzo Zacco, sede del Circolo Unificato Esercito, ove poi si effettuerà anche il pranzo a buffet. Per il pomeriggio, questo Club è lieto di avere tessuto una collaborazione con l’Associazione Anime Verdi e tutti i Soci aderenti saranno invitati a visitare i giardini privati aperti, in tale giornata, nel centro storico di Padova.

L’evento si concluderà intorno alle ore 20. Alla manifestazione, come anticipato, parteciperanno rappresentanze delle Forze dell'Ordine, il Gruppo Automoto Storiche dell'Arma di Pastrengo (VR), la Polizia Locale del Comune di Padova e la P.O. Croce Verde di Padova. Le Alfa Romeo iscritte sono 153, appartenenti ai vari Club aderenti all'iniziativa e 12 vetture delle rappresentanze delle Forze dell'Ordine e degli Enti Pubblici. Ci farà onore ospitare anche un'auto da Formula motorizzata Alfa Romeo del pilota e collaudatore Marco Bortolaso. Possibili altre sorprese...