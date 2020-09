ALIdARTE: presentazione della nuova associazione culturale ad Este

Ad Este nasce la nuova associazione culturale AlidArte A.P.S., dedicata alla libera espressione artistica, con la mission di valorizzare la divulgazione dell'arte e della cultura in tutto il territorio.

«Ogni Associazione è un punto di riferimento importante per la crescita culturale dei cittadini» commenta il Sindaco Roberta Gallana.

L'associazione, fortemente voluta da un gruppo di artisti ed educatori di Este e del territorio, ha l'obiettivo di proporre soprattutto ai concittadini più piccoli attività formative ed espressive ed eventi culturali che permettano di creare una rete di condivisione con altre associazioni del territorio.

«AlidArte nasce tra le parole di un significativo motto: "Tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che vogliamo essere, tutto ciò che vogliamo condividere, possiamo farlo solo attraverso la bellezza dell'arte." - spiega la Presidente dell'Associazione, Cristina Masiero. - AlidArte punta a progetti ambiziosi, che rappresentino tutte le forme d'arte possibili, come la pittura, il teatro, la musica, la poesia, la fotografia, la didattica e la storia dell'arte».

AlidArte presenterà la nuova realtà associativa con un evento artistico che sarà realizzato venerdì 25 settembre, alle ore 21, presso il Chiostro delle Consolazioni.

«Ci piacerebbe regalare alla Città di Este anche una "Piccola accademia di arte e teatro" per bambini e ragazzi, titolata a Giuseppe Vignato - continua Cristina Masiero. - L'idea nasce da una condivisione progettuale con il Gruppo Attori - Amici di Giuseppe, rappresentati da Gustavo Gambardella».

«E' sempre bello vedere che le associazioni di Este lanciano iniziative, collaborano e fanno rete, per portare cultura alla nostra città e ai concittadini più giovani - afferma il Sindaco Gallana. - Il progetto di AlidArte è condiviso dall'Amministrazione che rappresento. Lo realizzeremo insieme, in ricordo di Giuseppe Vignato, un amico dell'arte teatrale che ha donato moltissime energie alla Città di Este. Nei tempi della nostra gioventù, Giuseppe ha organizzato laboratori e festival teatrali internazionali, facendo amare a noi tutti il teatro. Organizzava per noi uscite indimenticabili, per assistere a spettacoli e performance di qualità. Ci ha trasmesso fantasia ed entusiasmo: li portiamo con noi per onorare il suo ricordo. Accolgo con molto favore la proposta di AlidArte per un laboratorio teatrale rivolto ai più giovani. Auguro a questa nuova associazione lunga vita».

Comune di Este - Segreteria Organi Istituzionali

Piazza Maggiore, 6 - 35042 - Este (Pd)

tel.: 0429 617543-544

segr.sindaco@comune.este.pd.it

Servizio Civile Universale - o.navarin@comune.este.pd.it

www.comune.este.pd.it

www.estedavivere.it

https://www.comune.este.pd.it/it/news/alidarte-ad-este-una-nuova-associazione-culturale