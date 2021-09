“All’aria aperta”, passatempi e giochi nel brolo di Villa dei Vescovi

Una prima domenica d’autunno all’insegna del divertimento e del relax all’aria aperta, da vivere in compagnia dei propri cari tra le bellezze di una raffinata villa di inizio Cinquecento, dove architettura e arte si fondono armoniosamente con la rigogliosa natura dei Colli Euganei: questo è quanto offrirà domenica 26 settembre 2021, dalle ore 10 alle 18, la manifestazione “All’aria aperta” organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano nella splendida cornice di Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD).

Ad apertura di giornata sarà proposto un concerto all’alba: alle ore 7, quando i primi raggi del sole illuminano l’antico brolo della villa, presso la scenografica scalinata dei limoni la cantante lirica e attrice teatrale Cristina Olcese, che appartiene alla famiglia che ha donato il Bene al FAI, si esibirà in un piccolo concerto di musica antica, con l’accompagnamento di due musicisti, un piano e uno strumento ad arco (altamente consigliata la prenotazione sul sito www.villadeivescovi.it).

La giornata proseguirà con iniziative dedicate in particolare ai più piccoli, che dalle ore 11 alle 15 avranno l’occasione di scoprire e cimentarsi in numerosi giochi campestri e passatempi di una volta proposti nel verde del brolo (dal tiro alla fune alla corsa con i sacchi, dalla campana allo scalone, fino al ruba bandiera e a tanti altri), facendo nuove amicizie e condividendo con le proprie famiglie alcune ore di svago en plein air, nella rilassante e stimolante atmosfera che contraddistingue la Villa del FAI. In alternativa, dalle ore 11 alle 13 sarà proposto un laboratorio di creazione di strumenti musicali con materiali poveri, che si concluderà con un piccolo spettacolo itinerante di musica della tradizione veneta con filastrocche in dialetto e personaggi tipici del teatro di marionette locale. L’attività è realizzata dallo storico ensemble di musica folk euganeo “Calicanto” guidato dal musicista e organettista Roberto Tombesi.

Dalle ore 15 alle 17, nella scenografica scalinata dei limoni, andrà invece in scena lo spettacolo di marionette Arlecchino e la casa stregata a cura di Paolo Paparotto: una versione inedita della favola tradizionale veneta, ambientata in una piccola baracca veneziana, dove i burattini vestono i panni dei personaggi della Commedia dell’Arte (la partecipazione allo spettacolo è su prenotazione da effettuarsi sul sito www.villadeivescovi.it).

In occasione dell’evento sarà inoltre possibile prendere parte a interessanti visite guidate della Villa, proposte alle ore 11, 12, 15 e 16.

Per informazioni sull’evento e prenotazioni consultare il sito https://www.villadeivescovi.it/.

In caso di maltempo il programma subirà delle modifiche, ma dove possibile saranno mantenuti gli appuntamenti.

Con il Patrocinio del Comune di Torreglia.

Il calendario degli Eventi nei Beni FAI 2021 è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Delicius, che rinnova il sostegno al FAI affiancandosi per la prima volta al progetto, e di Pirelli che conferma per il nono anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI.

Le attività di manutenzione e valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda Partner del Bene, già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Biglietti di ingresso (ingressi ogni 30 minuti, dalle ore 10 alle 17; chiusura manifestazione ore 18):

Ingresso alla manifestazione: Intero 11 euro ; Ridotto (6-18 anni) 7 euro ; Studenti fino a 25 anni 6 euro ; Bambini (4-6 anni), Iscritti FAI e Residenti Comune di Torreglia: 4 euro ; Biglietto Famiglia 30 euro .

Costo visita guidata + manifestazione: Intero 20 euro ; Ridotto (6-18 anni) e Studenti fino a 25 anni 10 euro ; Iscritti FAI e Residenti Comune di Torreglia 6 euro .

Alba in villa: Intero 15 euro ; Ridotto (6-18 anni), Studenti fino a 25 anni, Iscritti FAI e Residenti Comune di Torreglia 10 euro .

Per ulteriori informazioni : tel. 049/9930473; faivescovi@fondoambiente.it.

https://www.fondoambiente.it/eventi/all-aria-aperta-sport-giochi-e-natura

*****

Modalità di visita in sicurezza

In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l’accesso a tutti i Beni FAI è possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) . La certificazione verde è richiesta anche per l’ingresso ai Beni di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio .

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo essere dotati di mascherina per accedere ai Beni. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente l’appuntamento, i partecipanti che avranno effettuato la prenotazione riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare materiali di supporto alla visita nel Bene, a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI. Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare la mascherina, e saranno a disposizione guanti monouso, qualora fossero preferiti all’igienizzazione delle mani. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

Per maggiori informazioni sul FAI: https://www.fondoambiente.it/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...