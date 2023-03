"Alla ricerca del futuro" all'MPX, nel corto tinto di giallo le indagini dell’investigatore Bobo Citran nei laboratori universitari

Avvicinare i giovani e i cittadini alla scienza in modo insolito e curioso è quanto si è proposto il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova realizzando una vera e propria opera narrativa cinematografica, e per farlo si è avvalso del talento di uno dei più grandi protagonisti del teatro e del cinema oggi in Italia, l’attore Roberto Citran.

Il cortometraggio “Alla ricerca del futuro”, che vede come protagonista appunto Roberto Citran nel ruolo di un investigatore privato cui è affidato il compito di portare a termine un’indagine all’interno dei laboratori dell’Università di Padova, è diretto da Ivan Maniezzo da un’idea di Andrea Bagno e Massimo Malaguti, ed è stato prodotto da ImagoMagica.

Il corto debutterà domenica 26 marzo alle ore 17 presso la Multisala Pio X in via Antonio Francesco Bonporti 22 a Padova, con la straordinaria presenza in sala di Roberto Citran.

Interverranno

Monica Fedeli , prorettrice Terza Missione e rapporti con il territorio Università di Padova

, prorettrice Terza Missione e rapporti con il territorio Università di Padova Andrea Micalizzi , vicesindaco Comune di Padova

, vicesindaco Comune di Padova Fabrizio Dughiero , prorettore per l’innovazione e i rapporti con le imprese

, prorettore per l’innovazione e i rapporti con le imprese Stefania Bruschi , direttrice Dipartimento di Ingegneria Industriale Università di Padova

, direttrice Dipartimento di Ingegneria Industriale Università di Padova Andrea Bagno , docente DII e ideatore del progetto

, docente DII e ideatore del progetto Roberto Citran, attore

Iniziativa aperta al pubblico

Ingresso libero con prenotazione consigliata.

La locandina dell’evento

L’iniziativa, nata nell’ambito del progetto denominato “DIIvulgazione e DIIsseminazione” finanziato dall’Ateneo di Padova (Progetto Terza Missione 2022), si avvale anche della collaborazione dell’Associazione Alumni dell’Università di Padova e Associazione degli Amici dell’Università di Padova.

«Abbiamo voluto declinare in modo del tutto originale il compito di comunicare all’esterno dell’università, non solo al mondo delle imprese ma anche al pubblico in generale, il contenuto delle attività di ricerca che vengono svolte nei laboratori del dipartimento – spiega la prof.ssa Stefania Bruschi, direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale -.

Si tratta di attività che spaziano dalla bioingegneria alle tecnologie per la salute, dall’ambiente e sicurezza all’energia, dall’innovazione di materiali prodotti e processi alla automazione, dai sistemi meccanici a quelli elettrici, dai vettori aerospaziali alla gestione strategica di impresa. Queste tematiche hanno tutte un forte impatto sociale e sono destinate ad avere effetti importanti sulla qualità di vita di tutti noi.

Abbiamo così creato una storia e l’abbiamo affidata a Roberto Citran, che ha interpretato il ruolo di un detective “alla ricerca del futuro”: è al futuro infatti, ad un futuro migliore del presente, che si rivolge l’impegno di tutti coloro che sono impegnati nella ricerca. Contiamo che l’utilizzo di un linguaggio e un format di comunicazione innovativi possano, senza snaturare i contenuti scientifici, essere un veicolo efficace di informazione.»

Bobo Citran, candidato al David di Donatello e poi al Nastro d’Argento come protagonista ne Il prete bello di Carlo Mazzacurati, vincitore della Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia come miglior attore non protagonista ne Il toro di Mazzacurati, ha così commentato il suo esordio come investigatore nel corto targato Unipd: «È stata una esperienza singolare, la prima di questo genere nella mia carriera, alla quale ho aderito con grande curiosità! Ho scoperto quanto il mondo della ricerca accademica sia ricco di idee originali e di progetti innovativi, ma anche di uomini e donne che quotidianamente si impegnano per un futuro migliore».

Vale la pena evidenziare la scelta di una sala cinematografica per il lancio di questo progetto: Terza Missione significa aprire l’università al mondo esterno superando la barriera della autoreferenzialità. In un momento in cui il cinema non gode di ottima salute, questa scelta va anche intesa come un segnale di sostegno a un mezzo di informazione culturale che deve restare una voce importante per il grande pubblico.

Info web

https://www.dii.unipd.it/alla-ricerca-del-futuro

Foto articolo da comunicato stampa