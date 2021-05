Esperimusme: "Gli allegri dottori", un'attività per bambini della scuola primaria

Il mestiere del medico è molto complicato, bisogna avere tantissime conoscenze ed essere molto attenti per farlo. Nel corso dei secoli sono state scoperte diverse malattie, alcune più gravi di altre, e l’uomo ha quindi dovuto imparare a difendersi da esse combattendole. Appuntamento l'8 maggio 2021 alle ore 17.30 presso il MUSME - Museo di Storia della Medicina di Padova.

Le conoscenze dei primi medici non erano perfette ma col tempo sono migliorate sempre di più permettendo loro di fare delle corrette diagnosi così da prescrivere le cure corrette per ogni patologia. Insieme scopriremo la storia dei medici del passato, come hanno imparato a diagnosticare le malattie e tramite un gioco ci metteremo alla prova come dottori cerando di capire cos’hanno i nostri pazienti! Attività per bambini della scuola primaria.

Informazioni e contatti

Web: https://www.musme.it/esperimusme/.