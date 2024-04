"Allergie: come riconoscerle e gestirle?", incontro gratuito Synlab

Torna la primavera e tornano anche le allergie. Stando agli ultimi dati a soffrirne è un quarto della popolazione e i numeri sono in aumento, specie nei Paesi occidentali e industrializzati, anche in adulti che prima non avevano ne avevano mai avuto prima. I sintomi dell’allergia non cambiano sulla base del tipo di allergene che li ha scatenati: in genere, l’allergia ai pollini si manifesta con sintomi rinitici come starnuti, naso chiuso, che cola, congiuntivite e nel 30% dei casi anche asma, con respiro sibilante, difficoltà a respirare, tosse secca e forte sensazione di oppressione al petto. L’allergene primaverile più frequente è quello delle graminacee, il polline dell’erba.

Di come comportarsi con le allergie si parlerà il 18 aprile alle ore 18 durante lo Spritiziamo di Salute “Allergie: come riconoscerle e come gestirle”, organizzato da Synlab presso il Poli Euganea (Via Colombo 13, Albignasego), a ingresso libero e gratuito. C’è la possibilità di collegarsi anche via web iscrivendosi al seguente link https://docs.google.com.

Interverrano la dottoressa Rosalba Marino (Allergologa) e la professoressa Marilisa Andretta (Ottorinolaringoiatra) moderate dalla dottoressa Antonella Agnello, Direttore Sanitario SYNLAB Poli Euganea.