"Alsazia: Vini, Vizi e Virtù", l'incontro e la degustazione al Barco teatro

Villaggi fioriti che sembrano usciti da una favola, viuzze pittoresche dalle tipiche case a traliccio dove nidificano le cicogne, verdi colline tappezzate di vigneti dominati da imponenti roccaforti, una gastronomia riconosciuta e famosa in tutto il mondo: tutto questo è l’Alsazia.

La Route des Vins d’Alsace è un bellissimo viaggio nel tempo: 170 Km da Marlenheim, a Nord, fino alla città di Thann, a Sud della regione vinicola dove si possono ammirare i 51 Grand Cru, terroirs eccezionali situati sulle colline ai piedi dei Vosgi.

Qui i vigneti sono “vestiti di bianco” infatti il 90% della produzione proviene da 8 vitigni autorizzati ossia Sylvaner, Gewurztraminer, Pinot Blanc e Gris, Riesling, Muscat, Chasselas e Auxerrois.

Il nome dell’uva diventa un elemento primario dell’etichetta, a discapito della denominazione: esattamente il contrario di tutti gli altri vini francesi dove il terroir prevale sul vitigno.

Vini dalla straordinaria ricchezza di sapori, fortemente espressivi ed autentici, spesso definiti “tedeschi in stile francese” per la vicinanza alla Germania…ma su questo punto potremmo aprire un dibattito…

Se l’Alsazia è l’eldorado dei grandi vini bianchi i suoi formaggi non sono da meno, come in tutta la Francia d’altronde, un viaggio dei sensi intriso d’autenticità.

Lunedì 16 maggio il Prof. Antonio Mazzitelli, noto esperto del territorio alsaziano e dei suoi vini, ci condurrà, bicchiere alla mano, attraverso questo fantastico territorio, mentre Silvio della Salumeria Al Carmine lo affiancherà nella degustazione con deliziosi “fromages fermier”.

A votre santé!!

Vini in degustazione:

Crémant d’Alsace Extra Brut "Mémoire du Granit" - Vins Schoenheitz

Gentil Alsace 2020 - Meyer-Fonné

Pinot Gris Alsace Grand Cru "Steinert" 2015 - Moltès

Gewürztraminer Alsace Grand Cru "Zinnkœpflé" 2019 - Agathe Bursin

Riesling Alsace Grand Cru "Muenchberg" 2015 - Leon Faller

Muscat Alsace Grand Cru "Pfingstberg" 2012 - Bernard Haegelin

Riesling Alsace "Herrenreben" Sélection de Grains Nobles 2013 - Vins Schoenheitz

Quota di partecipazione: 50 euro

La serata si svolgerà presso Barco Teatro in Via Orto Botanico 12 (Padova), in data 16 maggio alle ore 20.30.

L'ingresso è consentito a tutti coloro che sono provvisti di certificazione 2G (Super Green Pass).

Per info:

Mail: info@lamiacantina.it

Tel: 049 8801330

Per Info e Iscrizioni:

Mail: info@barcoteatro.it

Tel: 375 5764000

