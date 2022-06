"Alumni Around The World. Storie di persone che cambiano il mondo", l'incontro all'Orto botanico

Da Federico Faggin, il celebre inventore del microchip e della tecnologia touchscreen, a Lucia Marchetti, astronoma dell’Università di Città del Capo in Sudafrica. Da Dionisio Cumbà, chirurgo pediatrico arrivato a ricoprire la carica di Ministro della Salute in Guinea Bissau a Marco Liviero, professore di letteratura inglese al prestigioso Eton College. Sono le storie di vita e i percorsi professionali di alumnae e alumni dell’Università di Padova che dopo gli studi hanno viaggiato e sono oggi in ogni angolo del mondo a testimoniare i valori dell’Ateneo ben rappresentati dal motto “Universa Universis Patavina Libertas”.

Molti di loro si ritroveranno nel corso dell’evento Alumni Around the World – Storie di persone che cambiano il mondo, che si terrà mercoledì 22 giugno a partire dalle ore 17 all’Auditorium dell’Orto Botanico di Padova (via Orto Botanico, 15). L’appuntamento, finalmente in presenza dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, è un momento di ritrovo e di scambio di esperienze umane e formative che nasce dal progetto Alumni Around the World, un’iniziativa promossa d’intesa con l’Ateneo dalle Associazioni Alumni e Amici dell’Università di Padova che prende spunto dalla proposta dell’Alumno Oscar Cipolato, tra i vincitori della Call for Ideas “800 idee per l’Università di Padova”. Un progetto che intende trasferire una ideale "fiaccola" di mano in mano, in una staffetta che percorre l’intero pianeta – raccogliendo video in un cui ogni alumno e alumna racconta la sua storia, la sua esperienza patavina e i valori ad essa connessi. Nel corso dell’evento voci e volti degli alumni già aderenti al progetto saranno protagonisti, ma sarà anche rilanciata la raccolta dei video, per darne ampia diffusione in occasione dell’ottocentenario dell’Ateneo.

«Nell’anno in cui celebriamo i nostri ottocento anni di vita mettendo al centro, fra gli altri valori, anche la forte spinta internazionale che abbiamo avuto e che vogliamo continuare ad avere, mi fa particolarmente piacere festeggiare insieme ai nostri Alumni che ora portano competenze, professionalità e passione in ogni angolo del mondo» afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova. «A loro, testimoni “around the world” della patavina libertas, ribadisco l’impegno di tutto l’Ateneo per far sì che possano – come spero siano ora – continuare essere orgogliosi dell’Università nella quale hanno trascorso anni cruciali per la loro formazione».

«Identità, spirito, di appartenenza, orgoglio: sono queste le parole chiave che uniscono la vasta community di alumni e alumnae dell’Università di Padova, stimati ad oggi in circa 250mila nel mondo» dichiara Gianni Dal Pozzo, presidente dell’Associazione Alumni dell’Ateneo patavino. «Con questo evento, e con il progetto da cui nasce, vogliamo raccontare una parte degli Ottocento anni di storia del nostro Ateneo, le esperienze, i ricordi, le emozioni di tanti professionisti del mondo della scienza e della ricerca, dell’impresa e della cultura, una rete viva di persone che rappresenta un capitale di conoscenza per il mondo intero. Questo è anche l’obiettivo principale della nostra associazione: aumentare la percezione del valore, verso l’esterno, dell’Università di Padova, e potenziarne il ruolo nel contesto europeo ed internazionale».

Alumni Around the World: il programma dell’evento

L’evento sarà un viaggio alla scoperta delle «straordinarie vite normali» di Alumnæ ed Alumni da ogni angolo del pianeta che racconteranno come la loro esperienza di studio a Padova ha contribuito a fare di loro ciò che sono. Un percorso tra i continenti per celebrare insieme l’ottavo centenario dell’Università.

L’evento, moderato da Sergio Nava, giornalista e conduttore radiofonico di Radio 24, si aprirà alle ore 17 con Cristina Basso, Prorettrice con delega alle Relazioni internazionali dell’Università di Padova, che dialogherà sul tema “Unipd Around the World: l’impegno dell’ateneo patavino nella dimensione internazionale”. Gianni Dal Pozzo, Presidente dell’Associazione Alumni dell’Università di Padova interverrà sul tema “Una rete nel mondo: l’associazione Alumni come filo che lega gli ex studenti di tutti i continenti”. A seguire la consegna a Marco Liviero del premio “Alumnus of the Year 2019”, non consegnato all’epoca a causa della pandemia. Alumni of The Year è il più alto riconoscimento conferito dall’Associazione Alumni per il contributo e l’impatto straordinario dato dentro e fuori il proprio ambito di attività, dando viva testimonianza e incarnando i valori dell’Università di Padova e della sua Associazione Alumni.

Lo stesso Marco Liviero, professore di Letteratura Inglese all’Eton College, racconterà il suo percorso in un dialogo con Sergio Nava. Quindi l’intervento da remoto di Caterina Tiozzo, medico neonatologa della New York University. Ifeoma Ubby, Ph.D., Founder, Designer & Creative Director presso OliveAnkara racconterà la sua storia in un intervento video registrato. Telmo Pievani, Delegato alla Comunicazione e alla divulgazione scientifica dell’Università di Padova, in una conversazione con il moderatore discuterà di “Patavina Libertas in Saecula: uno sguardo ad alcuni «Alumni Around the World» del passato remoto”. A seguire gli interventi di Daniela Rueda, consulente in Relazioni e Cooperazione internazionali presso Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE e di Dioniso Cumbà, chirurgo pediatrico e Ministro della Salute della Guinea Bissau. Federico Faggin, Consigliere dell’Associazione Alumni, dialogherà sul tema “A Padova, nel mondo: l’impegno nell’associazione di un Alumnus «lontano, ma vicino»”.

A conclusione le conversazioni con altri alumni e alumnae: Lucia Marchetti, Senior Lecturer in the Astronomy Department at the University of Cape Town, Beatrice Basso, docente di teatro presso University of California San Diego, Cultural Consultant per Pixar Animation Studios, Performance Maker e Curator, Marta Giaretton, Material and Structural Engineer presso DIZHUR Consulting (intervento video registrato) e Enrica Piovesan, Policy Officer presso European Banking Authority.

L’evento sarà anticipato, alle ore 15, dall’Assemblea Ordinaria dei Soci di Alumni, che si riunirà per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 e per discutere dello stato di avanzamento di attività e iniziative.

Associazione Alumni dell’Università di Padova

L’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova nasce nel 2015 per volontà del Socio Fondatore, l’Università di Padova e del Socio Fondatore sostenitore, l’Associazione Amici dell’Università di Padova, con l’obiettivo di riunire e mantenere viva nel tempo la relazione fra il glorioso Ateneo patavino e tutti coloro che hanno compiuto i loro studi – in toto o in parte - a Padova.

L’Associazione supera la semplice definizione di ex-studenti: la sfida di Alumni è ripensare e far rivivere il rapporto con l’Università in cui ci si è formati in senso nuovo. Possono aderire all’Associazione i laureati di ogni ordine e grado, ma anche coloro che si sono diplomati, specializzati, perfezionati, dottorati in una delle Scuola dell’Università di Padova. Sono «Alumni» anche docenti, ricercatori e dipendenti dell’Università di Padova che operino o abbiano operato nell’Ateneo per almeno tre anni con titolo di studio equiparabile almeno a una laurea triennale o vecchio ordinamento conseguito presso un’altra università ufficialmente riconosciuta. Ma anche tutti coloro con una laurea di primo livello presso una Università straniera che abbiano trascorso almeno un semestre di studio a Padova all’interno di programmi di mobilità, scambio internazionale o partenariato al livello di formazione triennale, magistrale o dottorale.

Ad oggi la community di Alumni nel mondo è stimata in 250mila persone, mentre l’associazione può contare su oltre 40mila iscritti al proprio portale web, dove sono presenti 250 storie e interviste ad Alumni e Alumnae nel mondo. L’Associazione, oltre alla rete di singole persone in tutto il mondo, ha negli anni strutturato formalmente anche due chapter negli USA (New York e San Francisco & Bay Area) ed uno a Bruxelles che fa anche parte del coordinamento delle Alumni italiane a Bruxelles.

