Il premio Nobel Alvin Eliot Roth al Bo

Cosa sono i mercati? Come funzionano? In che modo possono fallire? Come possiamo fare in modo che funzionino quando invece non lo fanno? Negli ultimi anni gli economisti si sono presentati come “progettisti” dei mercati per cercare di trovare risposte a queste domande, che sono particolarmente difficili per i “matching markets”, ossia mercati nel quale un individuo non solo può scegliere ciò che vuole, ma deve anche essere scelto. Se un mercato ha una procedura di selezione o di partecipazione è un “matching market” e determina alcuni dei passaggi più importanti nella vita delle persone, ad esempio l’ammissione in determinate scuole e università, la selezione per un lavoro o anche quella per ottenere il trapianto di un organo.

Mercoledì 8 maggio, alle ore 16, l’Aula Magna di Palazzo Bo ospiterà la Nobel Lecture The Design of Markets di Alvin Eliot Roth, Premio Nobel per l’economia nel 2012 (insieme a Lloyd Stowell Shapley) “per la teoria delle allocazioni stabili e gli studi sulla configurazione dei mercati”. Durante l’incontro il Nobel illustrerà come gli economisti negli ultimi anni abbiano aiutato a progettare alcuni mercati e meccanismi di allocazione, come nella scelta delle scuole, nei mercati del lavoro e nei programmi di intercambio di donatori per pazienti in attesa di trapianto di reni.

Ad aprire l’incontro sarà Antonio Parbonetti, prorettore all’organizzazione e bilancio dell’Università di Padova, seguito dal direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori Gianguido Dall’Agata e dal coordinatore della classe di Scienze sociali della Scuola Galileiana Antonio Nicolò.

Alvin Eliot Roth è “Craig and Susan McCaw” Professor of Economics alla Stanford University e Gund Professor of Economics and Business Administration Emeritus alla Harvard University. Nel corso della carriera ha elaborato studi empirici basati sulla “teoria dei giochi” e ha applicato il principio di domanda e offerta a problemi reali, arrivando a comprendere come le dinamiche di mercato siano in grado di spiegare la distribuzione delle risorse. Proprio questi studi gli hanno valso il premio Nobel per l’Economia, insieme al connazionale Shapley, che ha fornito l’algoritmo di partenza per le sue ricerche. Lo studioso ha inoltre approfondito tematiche quali l’”economia sperimentale” e il market design, di cui parlerà proprio nel suo intervento.

È possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming sul canale YouTube di Ateneo:

https://www.youtube.com/watch?v=9xUc4hT5PJA