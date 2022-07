Amanda Sandrelli sarà Lisistrata alle antiche terme di Montegrotto

Grandi nomi e grandi risate alle antiche terme: sabato 6 agosto, alle 21.15, Amanda Sandrelli sarà Lisistrata nello spettacolo di Aristofane con adattamento e regia di Ugo Chiti nell’ambito di Therme Theatrum, la rassegna organizzata dal Comune di Montegrotto Terme con il circuito regionale Arteven alle antiche terme romane di via Scavi.

In scena una specie di farsa dove molto si ride, ma che ci fa scoprire senza falso pudore, i meccanismi perversi dell’irragionevolezza umana. Protagonista Lisistrata che, da quasi 2500 anni, assiste sconsolata alla stupidità, all’arroganza e alla superficialità degli uomini.

In scena assieme alla Sandrelli ci saranno Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti e con Lucianna De Falco nel ruolo di Spartana

I biglietti possono essere acquistati in prevendita su myarteven.it o vivaticket.com e relativi punti vendita del circuito, oppure presso l’area Archeologica di viale Stazione/via Scavi il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. Intero 14 euro, ridotto 10 euro. Riduzioni per under 12, over 65 e abbonati 56^ stagione concertistica OPV. In caso di maltempo l’evento verrà recuperato il giorno successivo

Il biglietto di ingresso a ciascuno degli spettacoli darà poi diritto ad usufruire del servizio di vista accompagnata alle aree archeologiche e a un biglietto ridotto per museo del Termalismo di Montegrotto Terme fino al 31 dicembre.

Info web

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/amanda-sandrelli-lisistrata/185381

https://www.myarteven.it/rassegne/montegrotto-terme-thermae-theatrum-2022/lisistrata/montegrotto-terme-lisistrata-06082022-2115

Foto articolo da comunicato stampa