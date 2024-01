"Amar-sé": come migliorare l'autostima e costruire relazioni soddisfacenti

«Ognuno costruisce le sue relazioni affettive portando con sé il proprio bagaglio di esperienze e di autostima. Se abbiamo una bassa autostima, probabilmente abbiamo imparato lungo il corso della nostra storia a costruire un’immagine di noi di scarso valore, abbiamo mendicato affetto e attenzioni invano per sentirci riconosciuti e amati; oppure abbiamo riversato tutte le nostre energie in tentativi disperati di influenzare l’altro e costringerlo a cambiare il suo comportamento. Possiamo però imparare a costruire e a coltivare dentro di noi la fiducia nel poter affrontare le difficoltà della vita e costruire relazioni in cui potersi sentire al sicuro, rapporti d’amore e di reciprocità nei quali sentirsi riconosciuti».

Di come imparare a fare tutto si parlerà il prossimo giovedì 25 gennaio dalle 18 alle 19.15 nella sede di Via Altinate 38, int. 3.La partecipazione all'incontro è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria.

Per partecipare, mandare un'emai all'indirizzo: associazione.padovaiuta@gmail.com