"Amar-sé & autostima", webinar gratuito

Lunedì 15 Aprile alle ore 18 potrai assistere al Webinar gratuito Amar-Sé & Autostima, tenuto dalla Dottoressa Gadioli e dal Dottor Tonetto. «Si tratterà di un momento di riflessione e crescita personale che ti aiuterà a riscoprire l'amore per te stesso e a potenziare la tua autostima e in cui poter condividere le tue esperienze e imparare nuovi modi per amarti di più ogni giorno».

Per partecipare richiedi il link tramite mail ad associazione.padovaiuta@gmail.com