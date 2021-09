Festival “Ambiente e cultura Padova”, tutti gli eventi in programma

Festival Ambiente e Cultura nasce nel 2006 per promuovere la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica e del teatro.

Scopri il programma Festival Ambiente e Cultura 2021

Dal 2016 il progetto si è arricchito in un crescendo di contenuti ed eventi dando vita al Festival Ambiente e Cultura: diversi eventi in più giornate per proporre una riflessione più ampia che coinvolge diverse fasce di età e comunica attraverso diversi linguaggi (conferenze, spettacoli teatrali e musicali, progetti educativi nelle scuole, presentazioni di libri,….). In coerenza con le pratiche di sostenibilità adottate in questi anni, gli eventi promossi saranno a basso impatto ambientale.

Il Festival si svolge dal 22 settembre al 15 ottobre 2021.

Programma

La partecipazione alle iniziative è gratuita.

Mercoledì 22 settembre

Alle ore 18:00 - La forma del Libro, via del Carmine, 6

La leggerezza del kayak

Presentazione del libro di Emilio Rigatti - scrittore, viaggiatore e kayakista - che ci racconta il mondo marino visto dal kayak. L'incontro con l'autore è accompagnato dalle musiche del fratello Guido Rigatti.

Evento promosso dal Comune di Padova - Settore Ambiente e Territorio.

Ingresso gratuito su prenotazione, fino a esaurimento posti, attraverso la pagina ambienteculturapadova.eventbrite.com

Venerdì 24 settembre

Alle ore 21:15 - Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi, 33 (in caso di pioggia, Teatro Tom Benetollo, via Tonzig, 9)

Maurizio Camardi Haiku Quintet

Concerto di musica a cavallo tra jazz e world music e letture di brani a tema ambientale.

Evento promosso dal Comune di Padova–Settore Ambiente e Territorio, in collaborazione con Scuola di musica Gershwin.

Ingresso gratuito su prenotazione, fino a esaurimento posti, attraverso la pagina ambienteculturapadova.eventbrite.com

Sabato 25 settembre

Dalle ore 9:30 alle 20:30 - Campo dei Girasoli, via Bainsizza

Alla scoperta del Parco Basso Isonzo

Attività di sensibilizzazione e di intrattenimento - tra una caccia al tesoro, attività motorie e uno spettacolo teatrale - per una giornata di festa dedicata al Parco Basso Isonzo, al centro di interventi di riqualificazione realizzati nell'ambito del progetto europeo LIFE Veneto ADAPT.

Evento promosso dal Comune di Padova - Settore Ambiente e Territorio, in collaborazione con Scuola di musica Gershwin, associazione Play, associazione Artefatta, Elan Vital, Elemento Anima, Dance4fun Hip Hop school, e con la presenza di Legambiente Padova e azienda agricola Terre Prossime.

Sabato 25 e domenica 26 settembre

Dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 14:30 alle 19:00

Anime verdi. Quarta edizione del Festival di giardini aperti

40 giardini privati aperti al pubblico. Per accedervi è necessario dotarsi del braccialetto acquistabile in prevendita on line o presso l’infopoint di piazza delle Erbe 52.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Per tutte le informazioni su costi, orari prevendite e orari infopoint: sito www.animeverdi.it - email info@animeverdi.it

Martedì 28 settembre

Alle ore 17:30 - Informambiente, via dei Salici 35

Focus Group sul Piano del Verde

In collaborazione con le Consulte 4A e 4B verranno coinvolti gruppi di abitanti del quartiere per ascoltare i diversi punti di vista in materia di gestione e tutela del verde. L’attività si svolge nell’ambito di un percorso di consultazione e partecipazione di Agenda 21 avviato parallelamente all’elaborazione del Piano del Verde comunale.

Mercoledì 29 settembre

Alle ore 18:00 - Sala biblioteca Centro studi F. Franceschi, Via del Seminario 5/A

Crisi ecologica e giustizia sociale

Incontro con Emilio Padoa Schioppa. Iniziativa promossa da Fondazione Lanza con il Csv di Padova e Rovigo nell'ambito della rassegna Solidaria.

Per info e iscrizioni: www.solidaria.eu/eventi-2021

Giovedì 30 settembre

Dalle ore 9:30 alle 13:00 - Online

Conferenza internazionale Veneto ADAPT “Come pianificare l’adattamento ai cambiamenti climatici: strumenti e metodi a supporto delle decisioni”

Evento promosso dal Progetto LIFE Veneto ADAPT per avviare un confronto e condividere esperienze con altre città e progetti europei che si occupano di adattamento ai cambiamenti climatici.

Alle ore 17:30 - Centro civico Mortise, via Bajardi 5 - mappa

Focus Group sul Piano del Verde

In collaborazione con le Consulte 3A e 3B verranno coinvolti gruppi di abitanti del quartiere per ascoltare i diversi punti di vista in materia di gestione e tutela del verde.

Venerdì 1 ottobre

Alle ore 18:00 - Sala biblioteca Centro studi F. Franceschi, Via del Seminario 5/A

Giustizia climatica

Incontro con Stefano Caserini. Iniziativa promossa da Fondazione Lanza con il CSV di Padova e Rovigo nell'ambito della rassegna Solidaria.

Per info e iscrizioni: sito www.solidaria.eu/eventi-2021

Domenica 3 ottobre

Dalle ore 9:00 alle 19:00 - Prato della Valle

Festa del recupero e dell'energia pulita

Nell’ambito della Festa Provinciale del Volontariato si tiene la Festa del Recupero e dell’Energia Pulita, promossa da Legambiente in collaborazione con il Comune di Padova.

Per tutta la giornata numerosi stand di realtà impegnate per lo sviluppo sostenibile del pianeta, giocolieri e molto altro ancora.

Saranno presenti anche lo stand di Informambiente e lo Sportello Risparmio Energetico.

Dalle ore 8:30 alle 19:30 - Piazza dei Frutti e Piazza delle Erbe

El Biologico in Piassa

Manifestazione che mira a far conoscere i prodotti dell’agricoltura biologica e di artigianato naturale del mercato equo-solidale.

Per informazioni: sito www.elbiologicoinpiassa.it

Martedì 5 ottobre

Alle ore 17:30 - Parco degli Alpini - mappa

Focus Group sul Piano del Verde

In collaborazione con le Consulte Consulte 6A e 6B verranno coinvolti gruppi di abitanti del quartiere per ascoltare i diversi punti di vista in materia di gestione e tutela del verde.

Giovedì 7 ottobre

Dalle ore 15:00 alle 16:30 - Compraverde Roma, sala Pinchera (Roma)

Workshop PadovaFIT Expanded: “I One-Stop-Shop come strumenti per accelerare il percorso di transizione energetica del comparto edilizio italiano”

Un incontro sul tema dell'efficienza energetica degli edifici che si tiene nell'ambito della manifestazione nazionale Compraverde.

L’evento è organizzato dal Comune di Padova nell’ambito del progetto europeo PadovaFIT Expanded.

Venerdì 8 ottobre

Alle ore 18:00 - Sala biblioteca Centro studi F. Franceschi, Via del Seminario 5/A

Proiezione Anamei

Il documentario racconta di alberi, di uomini e di Dio nell'Amazzonia peruviana devastata dalle miniere illegali.

Intervengono: Alessandro Galassi - regista, Lucia Capuzzi - Quotidiano Avvenire, Massimo De Marchi - Università di Padova, Raffaele Gobbi - Centro Missionario Diocesano, Marco Piccolo - Fondazione Finanza Etica.

Per info e iscrizioni: email info@fondazionelanza.it

Sabato 9 ottobre

Alle ore 21:15 - Cinema MultiAstra, via Tiziano Aspetti 21

"Earthphonia - Le voci della Terra" Max Casacci live set + talk con Mario Tozzi

Progetto artistico di Max Casacci, fondatore dei Subsonica, a cui ha contributo anche il geologo Mario Tozzi.

Evento promosso dal Comune di Padova–Settore Ambiente e Territorio, con Scuola di musica Gershwin.

Ingresso gratuito su prenotazione, fino a esaurimento posti, attraverso la pagina ambienteculturapadova.eventbrite.com

Lunedì 11 ottobre

Alle ore 15:30 - Sala Nievo, palazzo del Bo

Cerimonia per il Premio Emilio D'Alessio

Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane ha promosso un premio di laurea dedicato sui temi della sostenibilità dedicato a Emilio D'Alessio, tra i fondatori dell'associazione. Nel corso della cerimonia saranno annunciati il vincitore e la segnalazione delle migliori tesi.

Evento promosso dal Comune di Padova–Settore Ambiente e Territorio, in collaborazione con l’Università di Padova.

Alle ore 17:30 - Sala Nievo, palazzo del Bo

Presentazione libro “La giostra del tempo senza tempo” di Carlo Cacciamani

Presentazione del romanzo di Cacciamani dedicato al cambiamento climatico, di cui tratta vari aspetti.

Evento promosso dal Comune di Padova–Settore Ambiente e Territorio, in collaborazione con l’Università di Padova.

Martedì 12 ottobre

Dalle ore 18:00 alle 19:30 - Informambiente, via dei Salici 35

Workshop “Soluzioni per la riqualificazione degli edifici e la qualità dell’abitare: gli strumenti a disposizione dei cittadini”

Presentare degli strumenti di cui si sta dotando il Comune di Padova per favorire la transizione energetica e migliorare le condizioni abitative ed il benessere dei propri cittadini. Focus su Superbonus e Sismabonus.

Giovedì 14 ottobre

Dalle ore 9:30 alle 13:00 | online

“Azioni e interventi di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso l’esperienza dei progetti”

Evento promosso dal Progetto LIFE Veneto ADAPT per avviare un confronto e condividere esperienze con altre città e progetti europei che si occupano di adattamento ai cambiamenti climatici.

17:30 - Sala Carmeli, via Galilei 36

Presentazione libro “Le ragazze salveranno il mondo. Da Rachel Carson a Greta Thunberg: un secolo di lotta per la difesa dell’ambiente” di Annalisa Corrado

Il libro di Annalisa Corrado racconta le donne che, con la loro determinazione, hanno contrassegnato la grande lotta del movimento ecologista e offerto un punto di vista diverso.

Ingresso gratuito su prenotazione, fino a esaurimento posti, attraverso la pagina ambienteculturapadova.eventbrite.com

Venerdì 15 ottobre

Alle ore 18:00 - Sala Carmeli, via Galilei 36

Attività sportiva e cambiamenti climatici. Gli effetti delle condizioni ambientali sull'organismo durante l'attività fisica e nella vita quotidiana

L'ultrarunner padovano Paolo Venturini presenta il suo progetto di attraversare di corsa il lago Baikal ghiacciato. Una sfida che vuole attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sul cambiamento climatico che sta assottigliando lo strato di ghiaccio del lago e che renderà tra qualche anno l'impresa di Venturini non più praticabile.

Ingresso gratuito su prenotazione, fino a esaurimento posti, attraverso la pagina ambienteculturapadova.eventbrite.com

Riferimenti

Ufficio Informambiente - Settore Ambiente e Territorio

Luogo via dei Salici, 35 (ingresso da via dell'Orna) - 35124 Padova

Telefono 049 8205021

Orario mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00; martedì e giovedì dalle 10:00 alle 17:00

Email informambiente@comune.padova.it padova21@comune.padova.it

Responsabile del procedimento Daniela Luise

Email del responsabile del procedimento luised@comune.padova.it

Sostituto del responsabile del procedimento Avv. Laura Salvatore

Social pagina Facebook profilo Twitter

Info web

https://www.padovanet.it/informazione/festival-ambiente-e-cultura-2021

Foto articolo dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/spaziogershwin/

