Ambra Di Marte all'Auditorium del centro Culturale San Gaetano

Appuntamento il 12 marzo 2023 alle ore 18.30 all'Auditorium del centro Culturale San Gaetano. Biglietti: https://www.eventbrite.it/.../biglietti-muoviti-muoviti. In questo spettacolo Ambra Di Marte ha voluto creare un manifesto alla libertà e alla positività. Un inno alla parità, al rispetto, alla resilienza, al vivere la realtà con uno sguardo positivo e mai passivo. Uno spettacolo che ha tanto da dire ma ha un unico messaggio da far arrivare: la speranza!

«Attraverso l'equilibrio di inediti e cover riarrangiate in stile, dal repertorio italiano e internazionale, Ambra Di Marte e la sua band ci raccontano la parità di genere, il perdono, la bellezza del rispetto, dell'ascolto e dell'aiuto, dell'importanza e della potenza che può avere la musica nell'infondere un messaggio se positivo». Con l'occasione dell'uscita del nuovo singolo dalla tematica fortemente di denuncia, Ambra ha cercato di convogliare il suo essere cantautrice e attivista attraverso un brano, e un concerto, in cui l'importanza della lotta contro la violenza sulle donne traspare nella maniera più positiva e propositiva. Avrà la fortuna di avere accanto a lei delle persone e dei musicisti straordinari di cui non potrebbe mai fare a meno:

Michele Bargigia @giottocomposer

Cesare Martinello @cec_biscotto

Dario Minazzo @stickdario

Edoardo Forese @lefox22

Luca Marini @luckymarini

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-muoviti-muoviti-muoviti-539754439057

https://ambradimarte.webflow.io/