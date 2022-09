Amici della Musica di Padova, gli appuntamenti del fine settimana

Weekend pieno di musica per la ripresa delle attività degli Amici della Musica di Padova dopo la pausa estiva. Nella mattina di sabato 10 settembre, a Porta Portello, alle ore 10.30 singolare concerto di quattro trombe, (Giacomo Zorzetto, Enrico Mattea, Cristiano De Agnoi, Calogero Contino), con un programma che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea. Il concerto, organizzato in collaborazione con l’Associazione Progetto Portello e il Comitato Mura di Padova, include la visita guidata di Porta Portello e della Sala Kobal (ore 10 e ore 12).

Nel pomeriggio di sabato 10 settembre riprende ancheTartini2020 edizione 2022, con la prima delle tre Esplorazioni Tartiniane previste per questo mese di settembre, sempre in collaborazione con le “Guide dell’Associazione Tartini2020”. La visita guidata ai luoghi della città legati a Giuseppe Tartini partirà dalla fontana di Prato della Valle alle ore 15.15, e sarà condotta da Stefania Dantone.

A seguire alle ore 17.30 il concerto alla Chiesa di Santa Caterina, dove Il violinista Tommaso Luison, esperto nella prassi esecutiva barocca, eseguirà due sonate di Tartini dal manoscritto 1888 I-Pc.

Per entrambi i concerti ingresso libero su prenotazione.

Domenica 11, alle ore 11 alla Sala dei Giganti al Liviano, recital del pianista Pietro Fresa, organizzato in collaborazione con il Festival Pianistico Internazionale “Bartolomeo Cristofori”, The Keyboard Charitable Trust e CIDIM. Il giovane pianista Fresa si è già aggiudicato il primo premio assoluto in più di trenta concorsi di esecuzione pianistica, tra i quali il Premio Internazionale “Grand Prize Virtuoso Competition” di Vienna. In programma musiche di Šostakovi?, Schubert e Brahms. Presenta Alessandro Tommasi.

Interi euro 8 - Studenti e Giovani (Under 30) euro 4, acquistabili online sul circuito vivaticket, da Gabbia dischi, via Dante 8 e la mattina del concerto al botteghino della Sala dei Giganti.

