Gli Amici della mmusica di Padova ricordano la clavicembalista ceca Zuzana Růžičková per il Giorno della Memoria

In occasione della Giornata della Memoria, giovedì 27 gennaio, alle ore 17, alla Sala del Romanino, Musei Civici agli Eremitani , gli Amici della Musica di Padova , con il patrocinio della Comunità Ebraica di Padova, ricordano la figura della grande clavicembalista ceca Zuzana Ru?z?ic?kova? (1927- 2017).

V erranno presentate le sue memorie “ Cento miracoli. La musica e Auschwitz. L'amore e la sopravvivenza ” (Z. R??i?ková, W. Holden, Guanda ed.) e sarà proiettato il documentario “ Zuzana: Music is life ” (G. Gordon, 2019). Zuzana Ru?z?ic?kova?, sviluppò una grande passione per la musica fin da piccola. Dotata di una non comune determinazione e forza di carattere, sopravvisse a tre campi di concentramento (Terezin, Auschwitz, Bergen-Belsen), riuscì a diventare una famosa clavicembalista e una grande interprete di Bach sotto il regime comunista in Cecoslovacchia. Fu docente all’Accademia di Musica di Praga e, pur tra notevoli difficoltà, le fu comunque possibile uscire dal paese per esibirsi in molte città europee, suonando come solista e anche collaborando con prestigiose orchestre, fino a diventare famosa a livello mondiale.

L'esibizione a Padova

Fu anche a Padova: Il 3 marzo 1971 si esibì alla Sala dei Giganti, o spite del Centro d'Arte/Amici della Musica , in un memorabile concerto tutto dedicato a Bach . Questo compositore fu sempre al centro della sua attività concertistica, e nel 1975 Zuzana Ru?z?ic?kova? fu la prima clavicembalista ad incidere le opere complete di Bach per tastiera per la casa discografica Erato.

L’interessante libro che raccoglie le memorie della Ru?z?ic?kova? sarà presentato dal musicologo A. Tommasi, mentre il commento musicale sarà affidato al giovane liutista A. Cipriani. In programma pezzi dalla Suite BWV 995 d i J. S. Bach e dalla Sonata WeissSW 34 di S. L. Weiss.

Ingresso

Ingresso 1 euro ; poiché la capienza della sala è limitata è consigliata la prenotazione. info@amicimusicapadova.org Tel: 0498756763

