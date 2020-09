Amici della Musica di Padova: il quartetto Danel all’auditorium Pollini

Con due concerti del Quartetto Danel all’Auditorium Pollini domenica 27 settembre alle ore 16 e alle ore 20.30 gli Amici della musica di Padova riprendono la propria attività più importante e cioè la stagione concertistica all’Auditorium Pollini.

Il recupero delle date

Gli Amici della Musica di Padova propongono intanto il recupero dei 7 concerti dell’abbonamento 19/20 che da febbraio in poi erano saltati per l’emergenza Covid 19. Una scelta di rispetto per i propri abbonati e per gli artisti coinvolti, ma soprattutto una scelta culturale ben precisa: quella di salvare tutti i contenuti di grande interesse della programmazione.

Due turni

I concerti sono stati spostati al sabato o alla domenica per permettere di organizzare, grazie alla generosa disponibilità dei musicisti, due turni nello stesso giorno, per consentire a tutto il nostro pubblico di recuperare gli spettacoli perduti.

Lo sdoppiamento in due turni è realizzato per poter ospitare in Auditorium (i cui posti sono attualmente 172) tutti gli abbonati e varrà per tutto il 2020. Eventuali biglietti a pagamento saranno disponibili al botteghino la sera del concerto.

Quartetto Danel

Si riprende quindi con i due concerti del Quartetto Danel con il programma che appartiene al ciclo B e che rientra nel ciclo “dalla Rivoluzione alla Perestrojka: la Musica in Russia 1917 – 1985”. Il quartetto, stimato per le sue audaci e concentrate interpretazioni dei cicli di quartetti d'archi di Haydn, Beethoven, Schubert, Shostakovich e Weinberg, proporrà questo weekend al pubblico padovano musiche di Prokofiev, Weinberg e Myaskovsky.

Al concerto del Quartetto Danel seguirà il recupero degli altri concerti secondo questo calendario:

Domenica 27 settembre 2020 - Quartetto Danel

Turno pomeridiano: Auditorium Pollini, ore 16

Turno serale: Auditorium Pollini, ore 20.30

Sabato 10 ottobre 2020 - Jan Michiels

Turno pomeridiano: Auditorium Pollini, ore 16

Turno serale: Auditorium Pollini, ore 20.30

Sabato 24 ottobre 2020 - Quartetto Auryn con Peter Orth

Turno pomeridiano: Auditorium Pollini, ore 16

Turno serale: Auditorium Pollini, ore 20.30

Domenica 1 novembre 2020 - La stagione armonica, Sergio Balestracci (direzione)

Turno pomeridiano: Auditorium Pollini, ore 16

Turno serale: Auditorium Pollini, ore 20.30

Sabato 21 novembre 2020 - Ensemble Dialoghi

Turno pomeridiano: Auditorium Pollini, ore 16

Turno serale: Auditorium Pollini, ore 20.30

Domenica 13 dicembre 2020 - Maratona Šostakovich (in sostituzione del concerto di Yury Favorin) 24 Preludi e fughe op. 87 per pianoforte

Turno pomeridiano: Auditorium Pollini, ore 16 (11-12 Giulia Loperfido; 13-14 Claudia Schirripa; 15-16-17 Alessandro Romagnoli)

Truno serale: Auditorium Pollini, ore 20.30 (18-19-20 Eliana Grasso; 21-22 Maddalena Miramonti; 23-24 Lorenzo Mazzola)

Domenica 20 dicembre 2020 - Ensemble Aurora

Turno pomeridiano: Auditorium Pollini, ore 16

Turno serale: Auditorium Pollini, ore 20.30

Biglietti

La nuova stagione

Accanto al recupero dei concerti stiamo definendo la nuova stagione 2020/21 che avrà inizio sabato 7 novembre con il Trio composto da Antje Weithaas (violino), Marie-Elisabeth Hecker (violoncello) e Martin Helmchen (pianoforte) e di cui daremo comunicazione più completa in ottobre. Il Trio proporrà un programma con musiche di Haydn, Schubert e Schumann.

Per informazioni e prenotazioni

