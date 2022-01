“Beethoven: integrale delle sonate per pianoforte”, la rassegna musicale alla Sala dei Giganti

Le ultime volte in cui gli Amici della Musica di Padova avevano proposto l’integrale delle 32 sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven erano state nel 1988 con Rudolf Buchbinder (che le aveva eseguite in ordine cronologico) e nel 1995 in cui invece si erano avvicendati diversi giovani pianisti italiani.

Per l’edizione 2021/22 gli Amici della Musica di Padova hanno scelto di affidare l’integrale al pianista padovano Alessandro Cesaro, che è oggi nella sua piena maturità artistica.

Beethoven occupa un posto particolare nel repertorio di Alessandro Cesaro, che ha eseguito il ciclo completo nel 2010/11 e prima ancora nel 2001 sugli strumenti storici della Fondazione Centanin di Arquà Petrarca.

In programma 10 appuntamenti da ottobre 2021 a marzo 2022.

Prossimi appuntamenti in programma

Inizio concerti:

ore 11 (con.certi della domenica)

ore 11 (con.certi della domenica)

Sala dei Giganti - Palazzo Liviano.

23 gennaio 2022, ore 11

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma: Ludwig van Beethoven - Sonata n. 2 op. 2 n. 2; Sonata n. 17 op. 31 n. 2 “Tempesta”; Sonata n. 26 op. 81a “Les Adieux”

6 febbraio 2022, ore 11

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma: Ludwig van Beethoven - Sonata n. 7 op. 10 n. 3; Sonata n. 9 op. 14 n. 1; Sonatina n. 25 op. 79; Sonata n. 28 op. 101

20 febbraio 2022, ore 11

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma: Ludwig van Beethoven - Sonata facile n. 19 op. 49 n. 1; Sonata facile n. 20 op. 39 n. 2; Sonata n. 29 op. 106 “Hammerklavier”

6 marzo 2022, ore 11

Alessandro Cesaro, pianoforte

Programma: Ludwig van Beethoven - Sonata n. 30 op. 109; Sonata n. 31 op. 110;Sonata n. 32 op. 111

Dettagli

Per info sui concerti Beethoven: Integrale della sonate per pianoforte:

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/beethoven-integrale-delle-sonate-pianoforte/

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro s.p.a. e della Fondazione Antonveneta Monte Dei Paschi di Siena.

Biglietti

Intero euro 8;

studenti e giovani (30 anni) euro 4.

I biglietti si trovano da Gabbia, via Dante 8, e al botteghino della Sala dei Giganti prima del concerto.

Abbonamenti Beethoven (10 concerti)

Interi euro 50 • Studenti e Giovani (30 anni) euro 25 (riduzione per Abbonati 65a Stagione 2021/22)

Interi euro 30 • Studenti e Giovani (30 anni) euro 15

Amici della musica

Via L. Luzzatti 16b - 35121 Padova

Tel. +39 49 8756763, Fax. ++39 49 8070068

info@amicimusicapadova.org

Info web