Amici della Musica, Sabine Meyer, Nils Mönkemeyer e William Youn al Pollini

Rara formazione cameristica nel concerto degli Amici della Musica di mercoledì 13 aprile all’Auditorium Pollini, con un trio composto da clarinetto, viola e pianoforte. Musicista di spicco al clarinetto, l’artista Sabine Meyer, grazie alla quale questo strumento sta godendo di una rinnovata affermazione in campo concertistico.

S. Meyer ha iniziato la sua splendida carriera da giovanissima con Herbert von Karajan nell’Orchestra dei Berliner Philarmoniker, e il suo talento l’ha portata ad esibirsi in tutto il mondo, con le orchestre e i direttori più prestigiosi. Ricchissima la sua produzione discografica. Allo stesso tempo Sabine Meyer ha coltivato la musica da camera, sia in formazioni di fiati (Trio di clarone, Ottetto etc.) sia con gli archi e il pianoforte (H. Schiff, R. Buchbinder, Wiener Streichsextett, Quartetto Modigliani, Quartetto Armida etc.). In questa occasione suoi partner sono Nils Mönkemeyer, virtuoso e versatile violista, e il pianista William Youn, docente all’Università delle Belle Arti di Monaco e membro di diverse formazioni cameristiche.

Il programma del concerto è intessuto attorno ai capolavori di Mozart e di Schumann per questo inconsueto organico. Si tratta del Trio K 498 “Kegelstatt” (Dei birilli) che Mozart scrisse nel 1786, dei Lieder di Clara Schumann e “Widmung” di Robert Schumann nella versione pianistica di Liszt, e “Hommage à Mozart” un pezzo di Konstantia Gourzi, una giovane compositrice greca, recentemente inciso per ECM dagli interpreti del concerto.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro s.p.a. e della Fondazione Antonveneta Monte Dei Paschi di Siena.

In breve

65° Stagione concertistica Amici della musica di Padova mercoledì 13 aprile 2022 ore 20.15 - ciclo B Auditorium C. Pollini, Padova

Sabine Meyer clarinetto

Nils Mönkemeyer viola

William Youn pianoforte

Biglietti

Ridotto giovani (<30 anni) e studenti Università e Conservatorio euro 8;

(<30 anni) e Università e Conservatorio euro 8; ridotto (>65 anni) euro 20;

(>65 anni) euro 20; intero euro 25.

I biglietti sono in vendita online suVivaticket; da Gabbia Dischi (Via Dante 8, PD) da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso, e la sera del concerto dalle 19.30 presso la biglietteria dell'Auditorium “C. Pollini”.

Per informazioni

Associazione Amici della musica di Padova

via Luzzatti, 16/b - Padova

telefono 049 8756763

fax 049 8070068

email info@amicimusicapadova.org

sito https://www.amicimusicapadova.org/

pagina Facebook https://www.facebook.com/amicimusicapadova

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/04/13/590/