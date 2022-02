Amici della Musica di Padova, “Intrecci tra musica e parola: Lieder su testi di Heine” al Pollini

È noto che la poesia di Heinrich Heine ebbe una grande influenza sulla musica romantica e fu alla base di opere meravigliose come Dichterliebe (Amor di poeta) op. 48 di Schumann o di Schwanengesang (Il canto del cigno) D 957 di Schubert, due dei pezzi in programma nella serata liederistica degli Amici della Musica. Meno noto forse è il fascino che Heine continuò ad esercitare oltre il periodo romantico, fino a compositori del 20° secolo, come l'americano C. Ives, o del 21° secolo, come i tedeschi W. Killmayer e M. Trojahn. Ma è proprio questo quello che verrà messo in luce dal programma del concerto.

Il duo Hasselhorn/Philip eseguirà lieder basati esclusivamente su poesie di Heine, ma trasposti in musica in epoche diverse, guidando l’ascoltatore in un incantevole percorso che si snoda tra Schubert, Brahms e Schumann fino ai compositori successivi.

Il trentenne baritono Samuel Hasselhorn è riconosciuto come una delle voci più interessanti dell’odierno panorama musicale e molto intensa è la sua attività concertistica in Europa e negli USA. Nel 2018 ha trionfato con il Primo Premio alla Queen Elisabeth Competition, nel 2020 ha conseguito il Premio Caecilia in Belgio per il CD “Stille Liebe”, (miglior disco liederistico dell’anno) e lo scorso anno ha ricevuto il Premio Schubert dalla Associazione Franz Schubert di Barcellona.

Il pianista Jan Philip Schulze ha studiato alla Musikhochschule di Monaco e al Conservatorio Tchaikowsky di Mosca e si è affermato in concorsi internazionali in Italia, Spagna e Sud Africa. E’ un artista poliedrico, assai richiesto come solista, camerista e specialmente apprezzato come collaboratore di celebri cantanti. A Padova è già stato presente nel 2019, nel bellissimo concerto con il soprano Polina Pasztircsak. Mercoledì 16 febbraio, i musicisti del duo, in collaborazione con il Conservatorio di Padova, condurranno una masterclass dal titolo “Il Lied Tedesco”.

In breve

65° stagione concertistica Amici della musica di Padova

Martedì 15 febbraio 2022 ore 20.15 - ciclo A Auditorium C. Pollini, Padova

Intrecci tra musica e parola: Lieder su testi di Heine

Samuel Hasselhorn baritono

Jan Philip Schulze pianoforte

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro s.p.a. e della Fondazione Antonveneta Monte Dei Paschi di Siena.

Biglietti

ridotto giovani (<30 anni) e studenti Università e Conservatorio euro 8; ridotto (>65 anni) euro 20

intero euro 25

I biglietti sono in vendita online su Vivaticket; da Gabbia Dischi (Via Dante 8, PD) da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso, e la sera del concerto dalle 19.30 presso la biglietteria dell'Auditorium "C. Pollini".

