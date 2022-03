Amici della Musica, Diletta Sereno, arpa, al Pollini

Concerto del tutto particolare in programma mercoledì 16 marzo, all’Auditorium Pollini, alle ore 20.15, nell’ambito della stagione degli Amici della Musica. L’armonia aulica dell’arpa al servizio della musica della prima metà del novecento. Tra i brani proposti da Diletta Sereno, una delle più brillanti arpiste italiane della nuovissima generazione, l’Impromptu di Faurè (1904) , Deux Divertissements di Caplet (1924) , una Sonata di Tailleferre (1953) , una di Hindemith (1939) , una di Casella (1939) , la Sarabanda e Toccatadi Nino Rota (1945) , fino alla Suite op.83 di Britten (1969) . Un percorso vario e articolato che proporrà alcune delle pagine più belle del Novecento per arpa, mettendo in luce le diverse sfumature sonore di questo strumento, capace di trasmettere anche sonorità moderne.

Diletta Sereno è già stata ospite degli Amici della Musica nell’edizione 2020 dei concerti di “Domenica in Musica “alla Sala dei Giganti, dove ha dimostrato tutto il suo straordinario talento. Nata a Cuneo, si è diplomata al Conservatorio di Milano, con il massimo dei voti e la lode. Dall’età di dieci anni partecipa con successo a concorsi nazionale e internazionali, vincendo tra gli altri il Concorso internazionale “ Andrea Ridolfi” a Pietrasanta nel 2013, il primo premio assoluto al Saluzzo Music Pizzico competition “Flavio Gatti”, il premio assoluto e il premio speciale “N. Paganini” al Concorso regionale Giovani Interpreti- Città di Torino. Nel 2018 vince il Premio Rancati, ed è vincitrice del Primo premio della Categoria C strumento ad arco e a corda del Premio del Conservatorio 2018. È stata prima arpa nell’Orchestra Nazionale dei Conservatori nel 2017/18 ed ha collaborato con l’Orchestra dell’Accademia alla Scala per la realizzazione di Alì Babà di Cherubini e, in seguito, come arpa seconda in occasione del “Gala Verdi” di Capodanno presso il Teatro alla Scala. È oggi seconda arpa dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala. Prova aperta ore 10.30 Auditorium Pollini.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro s.p.a. e della Fondazione Antonveneta Monte Dei Paschi di Siena.

Biglietti

Ridotto giovani (<30 anni) e studenti Università e Conservatorio euro 8; ridotto (>65 anni) euro 20;

intero euro 25.

I biglietti sono in vendita online su Vivaticket; da Gabbia Dischi (Via Dante 8, PD) da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso, e la sera del concerto dalle 19.30 presso la biglietteria dell'Auditorium "C. Pollini".

Per informazioni

Associazione Amici della musica di Padova

via Luzzatti, 16/b - Padova

telefono 049 8756763

fax 049 8070068

email info@amicimusicapadova.org

sito https://www.amicimusicapadova.org/

pagina Facebook https://www.facebook.com/amicimusicapadova

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/03/16/587/

