Amici della Musica di Padova, l’Ensemble Musagète per la 65esima stagione concertistica al Pollini

"Le suggestioni della neve: sulle tracce dei cimbri" è il titolo del concerto in programma martedì 18 gennaio 2022 alle ore 20.15 - ciclo A all'auditorium C. Pollini, Padova.

Protagonista l'Ensemble Musagète archi e fiati con

Gabriele Dal Santo pianoforte e direzione;

L’Ensemble Musagète, ospite per la prima volta degli Amici della Musica, nasce venti anni fa a Vicenza, grazie alla collaborazione tra un gruppo di giovani musicisti e il Maestro Giovanni Guglielmo. Oggi l’ensemble è diretto da Gabriele Dal Santo, che è anche pianista del gruppo. Presente in importanti rassegne, nel 2011, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, l’Ensemble Musagète è stato invitato a Roma per I Concerti del Quirinale di Radio 3. Fin dagli esordi il gruppo si è distinto per il suo ampio repertorio, che spazia dagli autori classici alla musica contemporanea e ne darà prova anche in questo concerto. Dopo l’esecuzione della rara Sinfonia da camera op.8 di Ermanno Wolf-Ferrari, un brano giovanile composto nel 1901 a Monaco di Baviera, considerato uno delle sue opere per piccola orchestra più significative, il concerto proseguirà con un pezzo contemporaneo. Nel 2018 infatti l’Ensemble Musagète ha vinto il bando SIAE Classici di oggi, per la commissione al M° Giovanni Bonato del brano Sentieri sotto la neve e a questo brano è dedicata la seconda parte del concerto. Giovanni Bonato, docente di composizione presso il Conservatorio Cesare Pollini di Padova, ha tratto ispirazione per quest’opera da un racconto di Mario Rigoni Stern, scrittore con il quale ha avuto lunghe frequentazioni che lo hanno avvicinato al mondo della montagna e alla cultura cimbra. Il fascino per questa civiltà ha suggerito a G. Bonato titoli e testi per le sue composizioni. In Sentieri sotto la neve, la partitura segue come una traccia gli otto diversi modi per dire “neve” nell’antica lingua cimbra, che distingue linguisticamente e cronologicamente i vari tipi di neve, da quella autunnale alla rara neve estiva. L’opera ha una capacità evocativa che trasporta l’ascoltatore in suggestivi paesaggi sonori. Con questo brano il compositore ha voluto anche esprimere la sua personale riconoscenza a Mario Rigoni Stern, e il concerto degli Amici della Musica di Padova si aggiunge così alle celebrazioni che si sono da poco svolte, in occasione del centenario della nascita dello scrittore.

