Amici della Musica di Padova, l’Atos trio “tre voci, ma un unico suono” al Pollini

Con il concerto del 21 febbraio inizia il progetto triennale degli Amici della Musica di Padova dedicato all?integrale dei Trii di Mendelssohn, Schumann e Brahms.

L?esecuzione è stata affidata all?Atos trio, che è stato definito ?tre voci, ma un unico suono? (Detroit Free Press) per la perfetta unità di fraseggio, suono, sentimento e interpretazione.

L?Atos trio si è costituito in Germania nel 2003, e nell?arco di pochi anni ha ottenuto molti riconoscimenti, come il 1° Premio al Concorso Schubert di Graz nel 2006 e al Concorso di Melbourne nel 2007. Sempre nel 2007 ha ricevuto il Kalichstein-Laredo-Robinson International Trio Award , il più famoso premio americano per la categoria ?Trio con pianoforte?. Per gli anni 2010 e 2011l?Atos trio è stato inserito nell'esclusivo programma "New Generation Artists" della BBC Radio 3, che prevede esecuzioni in studio per la BBC e numerosi concerti nell'ambito dei grandi festival inglesi. Numerose tournée in Europa, Sud America e Stati Uniti, nonché la partecipazione a famosi festival hanno portato l?Atos trio ad esibirsi nelle sale più prestigiose, dalla Carnegie Hall di New York, al Teatro Colon di Buenos Aires o la Wigmore Hall di Londra, eseguendo le opere più importanti per trio archi e pianoforte.

Come dichiara Thomas Hoppe, pianista dell?Atos trio ?poter eseguire l?integrale dei trii di Mendelssohn, Schumann e Brahms, compositori che furono legati da tanti filoni di vita musicale e umana, rappresenta una sfida e una gioia al tempo stesso?. In programma la rara, prima versione (1854) del Trio op.8 di Johannes Brahms, la Phantasiestücke op.88 di Robert Schumann e il Trio op. 66 di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Con questo e i successivi concerti l?ascoltatore potrà rendersi conto dello sviluppo che il genere del trio ebbe in epoca romantica, allontanandosi da genere di puro intrattenimento per acquisire spessore, tensione emotiva e capacità espressiva.

Prova aperta alle ore 11, Auditorium C. Pollini.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro s.p.a. e della Fondazione Antonveneta Monte Dei Paschi di Siena.

Biglietti

Ridotto giovani (65 anni) euro 20;

intero euro 25.

I biglietti sono in vendita online su Vivaticket; da Gabbia Dischi (Via Dante 8, PD) da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso, e la sera del concerto dalle 19.30 presso la biglietteria dell'Auditorium "C. Pollini".

