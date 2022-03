Giornata europea della musica antica al Pollini con Amici della musica di Padova

Il 21 aprile, giorno del compleanno di J.S. Bach, si celebra in tutta Europa la Giornata Europea della Musica Antica. Gli Amici della Musica di Padova festeggiano tale giornata con Johannes Pramsohler, uno dei più interessanti protagonisti della attuale scena violinistica barocca, accompagnato dal clavicembalista francese Philippe Grisvard. Entrambi i musicisti fanno parte dell’Ensemble Diderot, fondato dallo stesso Pramsohler nel 2008, e specializzato nella esecuzione di musica barocca con strumenti originali. In programma musiche di Johann Sebastian Bach, del figlio Carl Philipp, e di altri musicisti dell’epoca, con lo scopo di mostrare come la sonata per violino concertata per strumento di tastiera, forma inventata da Bach, abbia influenzato una intera generazione di musicisti.

Dopo gli studi al conservatorio Monteverdi di Bolzano, Johannes Pramsholer ha continuato la sua formazione a Londra e poi a Parigi. Viene apprezzato per il suo talento di violinista, sia come solista che come primo violino di differenti ensemble. È stato allievo di R. Goebel, fondatore del famoso complesso Musica Antiqua Köln, di cui suona il prezioso violino P.G.Rogeri del 1713, e con il quale continua a collaborare. Le esecuzioni di musica da camera con il clavicembalista francese Philippe Grisvard rivestono un posto particolare nella sua attività concertistica. Grisvard ha realizzato una incisione di composizioni di G.F.Haendel per la casa discografica Audax Records, fondata da Pramsohler nel 2013 per poter sviluppare in autonomia i suoi progetti di ricerca nell’ambito della musica barocca, specialmente per la valorizzazione di compositori meno conosciuti. La Audax Records ha già conseguito un consenso unanime da parte della critica. Prova aperta ore 10.30 Auditorium Pollini.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro s.p.a. e della Fondazione Antonveneta Monte Dei Paschi di Siena.

Biglietti

Ridotto giovani (<30 anni) e studenti Università e Conservatorio euro 8; ridotto (>65 anni) euro 20;

intero euro 25.

I biglietti sono in vendita online su Vivaticket; da Gabbia Dischi (Via Dante 8, PD) da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso, e la sera del concerto dalle 19.30 presso la biglietteria dell'Auditorium "C. Pollini".

