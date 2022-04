“Un pianoforte per Padova": Izabella Simon e Dénes Várjon al Pollini

Duo pianistico d’eccezione martedì 26 aprile all’Auditorium Pollini, alle ore 20.15. Dénes Várjon, già più volte ospite nelle passate stagioni degli Amici della Musica di Padova, si esibisce insieme alla moglie Izabelle Simon sullo Steinway gran coda messo a disposizione della città dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

I due pianisti eseguiranno la versione a quattro mani di due capolavori della musica da camera e sinfonica: la Grande Fuga op. 134 di L.v. Beethoven, trascritta da Beethoven stesso, e la Sinfonia n.1 di G. Mahler, arrangiata per pianoforte a quattro mani su incarico di Mahler dal grande direttore d’orchestra e compositore Bruno Walter (1876-1962). Questo arrangiamento è particolarmente amato dai due pianisti, perché “ Bruno Walter ha fatto una meravigliosa trascrizione che cerca di imitare il suono e i colori della grande orchestra, ma allo stesso tempo è anche un vero pezzo per pianoforte. Bruno Walter non era solo un direttore fantastico, ma anche un pianista meraviglioso e uno dei più grandi interpreti della musica di Mahler".

Entrambi i pianisti vengono considerati tra gli artisti più interessanti del panorama musicale odierno. Dénes Várjon è un musicista universale: eccellente solista, interprete di musica da camera di prima qualità, direttore artistico di festival musicali, pedagogo molto stimato. Come solista è ospite delle più importanti sale concertistiche internazionali, quali Carnegie Hall di New York, Konzerthaus di Vienna e Wigmore Hall di Londra. Anche Izabella Simon si è esibita nelle più importati sale da concerto europee ed è ospite, fra gli altri, del festival di Ittingen organizzato da Andras Schiff. Dénes e Izabela hanno organizzato e diretto parecchi festival di musica da camera, il più recente “kamara.hu” alla Franz Liszt Music Academy di Budapest.

Prova aperta al pubblico il giorno del concerto alle ore 10.30, all’Auditorium Pollini. Il giorno seguente masterclass in collaborazione con il Conservatorio di Padova.

Biglietti

Ridotto giovani (<30 anni) e studenti Università e Conservatorio euro 8;

(<30 anni) e Università e Conservatorio euro 8; ridotto (>65 anni) euro 20;

(>65 anni) euro 20; intero euro 25.

I biglietti sono in vendita online suVivaticket; da Gabbia Dischi (Via Dante 8, PD) da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso, e la sera del concerto dalle 19.30 presso la biglietteria dell'Auditorium “C. Pollini”.

Per informazioni

Associazione Amici della musica di Padova

via Luzzatti, 16/b - Padova

telefono 049 8756763

fax 049 8070068

email info@amicimusicapadova.org

sito https://www.amicimusicapadova.org/

pagina Facebook https://www.facebook.com/amicimusicapadova

Info web

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2022/04/26/591/