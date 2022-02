Amici della Musica di Padova, “Un pianoforte per Padova” per la 65esima stagione concertistica al Pollini

Martedì 8 febbraio 2022 ore 20.15 - ciclo B Auditorium C. Pollini, Padova

“Un pianoforte per Padova”

Gabriele Carcano pianoforte

Ritorna a Padova nella stagione degli Amici della Musica il pianista Gabriele Carcano, con un programma all’insegna della leggerezza e godibilità. Dal fascino della danza, evocata in apertura dalla Suite Francese n. 5 di Bach, da Menuet antique e Valses nobles et sentimentales di Ravel si passa poi all'influsso del canto nel mondo del pianoforte dell'800 con le Romanze senza parole di Mendelssohn e Tre Lieder di Schubert per pianoforte di Liszt. A conclusione due mazurke e la Polacca Fantasia di Chopin dove, secondo Carcano, “il ritmo di danza alla base di questi lavori e l’arte del canto e della melodia sembrano congiungersi e diventare tutt’uno”. Un programma originale che attraversa tre secoli di musica, ruotando tra affascinanti contrasti e corrispondenze. Gabriele Carcano, appartiene alla generazione di giovani pianisti italiani ormai affermatisi anche a livello internazionale. Dopo il diploma conseguito a Torino a soli 17 anni, G. Carcano continua gli studi a Parigi e a Berlino. Nel 2004 vince il Premio Casella al Concorso “Premio Venezia”, e dopo il debutto al Teatro La Fenice viene invitato da prestigiose istituzioni italiane e estere. Nel gennaio 2010 è proclamato vincitore del “Borletti Buitoni Trust Fellowship”, riconoscimento prestigioso che lo inserisce tra i migliori giovani talenti della scena musicale internazionale e al quale segue la partecipazione al festival di Marlboro. Dopo la tournée americana con i Musicians from Marlboro, seguono le esibizioni in tutta Italia, oltre che all’estero (Zurigo, San Pietroburgo, Parigi, Monaco, Berlino, ecc). Il concerto di G. Carcano rientra nel Progetto “Un Pianoforte per Padova”, lo Steinway gran coda della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, messo a disposizione degli interpreti più prestigiosi. Prova aperta al pubblico il giorno del concerto alle ore 10.30. Il giorno seguente, mercoledì 9 febbraio 2022, in collaborazione con il Conservatorio di Padova, Carcano condurrà una masterclass sull’opera pianistica di Beethoven.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro s.p.a. e della Fondazione Antonveneta Monte Dei Paschi di Siena.

Biglietti

ridotto giovani (<30 anni) e studenti Università e Conservatorio euro 8; ridotto (>65 anni) euro 20

intero euro 25

I biglietti sono in vendita online su Vivaticket; da Gabbia Dischi (Via Dante 8, PD) da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso, e la sera del concerto dalle 19.30 presso la biglietteria dell'Auditorium "C. Pollini".

Per informazioni

Associazione Amici della musica di Padova

Info web

