Amici della Musica, "Un pianoforte per Padova" Alexandre Kantorow  al Pollini

M ercoledì 9 marzo, all’Auditorium Pollini, alle ore 20.15, pianista d’eccezione alla tastiera dello Steinway gran coda messo a disposizione della città dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Gran debutto a Padova di Alexandre Kantorow , musicista che si è imposto nel panorama internazionale nel 2019, con il trionfo al Concorso Tchaikovsky di Mosca, uno dei concorsi più prestigiosi al mondo, vinto a solo 22 anni. Da allora è passato di successo in successo, ed è stato invitato a tenere concerti in tutto il mondo ai massimi livelli.

Nato in Francia, di origini franco-britanniche e figlio di musicisti, Kantorow ha cominciato la sua carriera concertistica a 16 anni, al festival La Folle Journée di Nantes, e ha proseguito poi esibendosi con orchestre internazionali, tra le quali l’ Orchestra Mariinsky di San Pietroburgo. Come solista tiene ora concerti nelle principali sale d’Europa, quali il Concertgebouw di Amsterdam, il Konzerthaus di Berlino, la Philarmonie di Parigi e Bozar di Bruxelles. Grande successo di pubblico hanno riscosso anche le sue incisioni.

Il suo ultimo album (BIS, 2021), dedicato ai capolavori per pianoforte di Brahms, ha ricevuto il Diapason d’Or e Gramophone ha descritto la sua performance come " un ulteriore notevole esempio del suo virtuosismo e abilità artistica, che mostra abilità e sensibilità in tutto ". Per il concerto degli Amici della Musica di Padova , Kantorow ha scelto un repertorio basato principalmente su Liszt, uno dei compositori dai quali ammette di trarre continua fonte di ispirazione. Non a caso la rivista americana Fanfare ha definito il pianista “un Liszt reincarnato”. Con la Sonata dopo una lettura di Dante e i Tre Sonetti del Petrarca, Kantorow ci presenta il Liszt “italiano”, per poi passare al Liszt che rende omaggio a Bach (1862), fino ad arrivare all’ultimo, visionario autore di Nuages gris (1881). Concludono il concerto un brano altrettanto visionario dell’ultimo Scriabin, Vers la flamme op. 72, e la Sonata op. 11 di Schumann.

Prova aperta ore 10.30 Auditorium Pollini.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro s.p.a. e della Fondazione Antonveneta Monte Dei Paschi di Siena.

Biglietti

Ridotto giovani (<30 anni) e studenti Università e Conservatorio euro 8; ridotto (>65 anni) euro 20;

intero euro 25.

I biglietti sono in vendita online su Vivaticket; da Gabbia Dischi (Via Dante 8, PD) da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso, e la sera del concerto dalle 19.30 presso la biglietteria dell'Auditorium "C. Pollini".

