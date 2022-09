Amici della Musica di Padova, tutti gli appuntamenti di settembre

A settembre riprende l’attività degli Amici della Musica di Padova con un fitto calendario di concerti, vari tra loro sia per le formazioni che per le scelte musicali proposte. Dopo Il primo appuntamento con un singolare concerto di trombe, si concluderanno la rassegna Tartini2020 edizione 2022, iniziata a primavera, le due rassegne estive Musica in Villa e Musica al Museo, e si svolgerà la seconda parte di Domenica in Musica.

Appuntamenti dal 10 al 29 settembre

Sabato 10 settembre

Porta Portello : concerto di trombe con visita guidata alla sala Kobal, in collaborazione con l’ Associazione Progetto Portello e il Comitato Mura di Padova, ore 10 e 12 (ingresso libero su prenotazione)

Esplorazione Tartiniana (visita guidata da Prato della Valle) ore 15.15, e ore 17.30 concerto del violinista Gabriele Mazzon alla Chiesa di Santa Caterina, Via C. Battisti, Padova

Domenica in Musica con il pianista Pietro Fresa - ore 11, Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Musica in Villa concerto d’archi con il Quartetto Leonardo - ore 20, Parco Frassanelle, Villa Papafava, Frassanelle

Musica al Museo con Francesco Stefanelli al violoncello - ore18, Chiostro Albini , Musei Civici di Padova

Esplorazione Tartiniana (visita guidata da Prato della Valle) ore 15.15, e ore 17.30 concerto della violinista Alessia Pazzaglia alla Chiesa di Santa Caterina, Via C. Battisti, Padova

Domenica in Musica con il pianista Kostadin Tashko - ore 11, Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Musica al Museo con il duo Isobel Cordone (arpa) e Alice Coppo (contralto) - ore18, Chiostro Albini , Musei Civici di Padova

Esplorazione Tartiniana (visita guidata da Prato della Valle) ore 15.15 e ore 17.30 concerto della violinista Beatrice Zanon alla Chiesa di Santa Caterina, Via C. Battisti, Padova

Domenica in Musica con il duo violino/pianoforte Federica Tranzillo e Lorenzo Pascucci - ore 11, Sala dei Giganti al Liviano, Padova

Musica al Museo con il trio di fiati Trio Dell'Arcimboldo - ore18, Chiostro Albini, Musei Civici di Padova

