Amici della Musica di Padova, tutti gli eventi del weekend

Il weekend del 14 e 15 maggio sarà il secondo dei quattro weekend musicali degli Amici della Musica di Padova organizzati per il mese di maggio 2023.

Sabato 13 maggio con le “Esplorazioni Tartiniane 2023”

“Giuseppe Tartini, le Accademie Culturali padovane e il mondo femminile” è il tema della terza Esplorazione Tartiniana in programma sabato13 maggio. Tappe della passeggiata culturale, a cura delle Guide dell'Associazione Tartini 2020, saranno quindi Piazza dei Signori e Piazza Capitaniato, l’area dell'Accademia Galileiana, la Sala dei Giganti, e l’area dell'Antico Monastero di S. Caterina. Questo itinerario darà modo di scoprire il ruolo di Tartini durante le adunanze della storica Accademia dei Ricovrati, la biografia di Maddalena Lombardini, allieva di Tartini e valente violinista, esempio degli spazi di libertà espressiva riservati a quell’epoca al mondo femminile. Il tour si concluderà alle 17.30 alla Chiesa di s. Caterina per il concerto affidato al violinista Diego Castelli, musicista con una preparazione specifica sul sul repertorio del '600-'700. Castelli collabora con differenti orchestre e ensemble italiani e stranieri e ha inciso per importanti casi discografiche tra cui EMI Classic, Amadeus, Sony, Glossa. Verranno eseguite due sonate di G. Tartini: la Sonata n. 2 B.d1 e la Sonata "La mia Filli" B.a3. Il concerto sarà introdotto dalla musicologa Chiara Casarin.

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/05/13/702/

Domenica 14 maggio con il “Maggio Organistico”

Domenica 14 maggio secondo concerto di “Maggio Organistico”. All’organo della Chiesa di Sant’Antonio al Collegio Don Mazza, alle ore 17, l’organista Nicola Cittadin, che suonerà musiche di Frescobaldi, Buxtehude, Pasquini, Mozart e altri compositori, tra i quali anche Relativum, del compositore trevisano Luigi Bedin, espressamente commissionata dagli Amici della Musica di Padova. Luigi Bedin ha conseguito nel 2019 il diploma accademico di secondo livello con menzione in Discipline Compositive Contemporanee presso il conservatorio di Rovigo ed è docente di pianoforte e composizione. Nicola Cittadin si è diplomato in pianoforte ed in organo e composizione organistica a Rovigo, e poi si è perfezionato a Basilea laureandosi con il massimo dei voti e ricevendo un premio speciale dalla Fondazione “Hans Balmer”. È docente di Organo al Conservatorio Statale di Brescia. Come solista partecipa ad importanti festival musicali ed organistici in Italia e all’estero ed è stato invitato a tenere conferenze e seminari presso i Conservatori di Bologna, Como e Mantova, Berna, Zurigo e all’Accademia Statale di Musica di Oslo. Il concerto è in collaborazione con il Collegio Don Mazza.

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/05/14/665/

In breve

Sabato 13 maggio 2023

ore 15 Esplorazione presso la Torre dell’Orologio, Piazza dei Signori

ore 17.30 Concerto presso la Chiesa di S. Caterina

Esplorazione • partecipazione libera con prenotazione obbligatoria: (entro il venerdì precedente)

info@amicimusicapadova.org 0498756763

Concerto • ingresso libero nel limite dei posti disponibili

Web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/05/13/702/

Domenica 14 maggio 2023

Ore 17 alla Chiesa di Sant'Antonio Abate, Collegio Don Mazza

Ingresso libero nel limite dei posti disponibili

Web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/05/14/665/

Dettagli e partecipazione

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla cultura e il contributo della Regione Veneto.

Ingresso libero per tutti gli eventi.

Prenotazione obbligatoria per l’Esplorazione Tartiniana: entro venerdì 12 maggio info@amicimusicapadova.org

Per il calendario completo delle Esplorazioni Tartiniane e il programma dei concerti: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/tartini2020-2023/

Per informazioni sull’orario e sui programmi del Maggio Organistico:

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/maggio-organistico/

info@amicimusicapadova.org – tel. 0498756763 www.amicimusicapadova.org