Amici della Musica di Padova, tutti gli eventi del weekend

Nuovo weekend il 20 e 21 maggio con gli Amici della Musica di Padova. Ecco tutti gli eventi in programma.

Sabato 20 maggio

Sabato 20 maggio 2023 “Esplorazioni tartiniane 2023”

ore 15: Esplorazione Incontro: ore 15 Fontana di Prato della valle

Incontro: ore 15 Fontana di Prato della valle ore 17.30: concerto Chiesa di S. Caterina, Via C. Battisti 245, Padova

Alice Bettiol violino- Myriam Guglielmo presentazione

G. Tartini Sonata n. 2 B.d1, Sonata n. 24 B.D4

Continuano le Esplorazioni Tartiniane con l'appuntamento di sabato 20 maggio intitolato Excursus musicale nei Chiostri Antoniani: dalla musica dell'anima al primo violino d'Europa. Le Guide dell'Associazione Tartini 2020, per questa quarta passeggiata culturale, partendo dalla Fontana di Prato della Valle alle ore 15, condurranno i partecipanti ai Chiostri della Basilica del Santo e alla storica Biblioteca Antoniana, (ripido scalone d'accesso) per la visita dell’archivio musicale ivi conservato. Verrà trattato il passaggio dalla musica monodica, espressione dell’anima dell’ordine francescano, all’evoluzione verso la polifonia e la musica in genere nel corso del Quattrocento e del Cinquecento. Il tour si concluderà alle 17.30 alla Chiesa di S. Caterina per il concerto della violinista Alice Bettiol. Allieva del M. Federico Guglielmo, Alice Bettiol è stata premiata in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Dall’età di otto anni è componente dell’orchestra GAV - Giovani Archi Veneti con la quale svolge un'intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Suona con diverse orchestre come l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e l’Ensemble Symphony Orchestra. Nel concerto, introdotto dalla musicologa Myriam Guglielmo, verranno eseguite due suonate di G. Tartini.

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/05/20/703/

Domenica 21 maggio

Domenica 21 maggio 2023, ore 17, Chiesa di S. Caterina, Via C. Battisti 245, Padova

Stefano Scarpa organo

musiche di Frescobaldi, Buxtehude, Bach,Cabanilles, Merula, Storace, Eberlin.

Domenica 21 maggio terzo concerto della rassegna “Maggio organistico”. Alla tastiera del settecentesco organo della chiesa, l’organista Stefano Scarpa, figlio d’arte. dato che la madre, Amarilli Voltolina è organista, clavicembalista, compositrice e musicologa, mentre il nonno materno Mario, compositore, direttore d’orchestra e musicologo, è stato l’organista primario della Pontificia Basilica del Santo di Padova. Giovanissimo talento, Stefano Scarpa ha inaugurato, a soli otto anni, nell’ambito delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, la Rassegna “Aspettando Amadé - Atto I: il piccolo grande Mozart”, suonando a quattro mani con Leonora Armellini. A 15 anni inizia a studiare Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Vicenza dove nel 2020 si diploma con il massimo dei voti in “Discipline Musicali: Organo”. Dal 2023 frequenta inoltre il Master di 2° livello in “Artistic Research in Music” del Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Le attività degli Amici della Musica di Padova sono realizzate con il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, del Comune di Padova - Assessorato alla cultura e il contributo della Regione Veneto.

Info web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/05/21/711/

In breve

Sabato 20 maggio

ESPLORAZIONI TARTINIANE

Esplorazione ore 15 Fontana di Prato della Valle

Concerto ore 17.30 Concerto presso la Chiesa di S. Caterina

Esplorazione• partecipazione libera con prenotazione obbligatoria: (entro il venerdì precedente)

info@amicimusicapadova.org 0498756763

Concerto • ingresso libero nel limite dei posti disponibili

Web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/05/20/703/

Domenica 21 maggio

MAGGIO ORGANISTICO

Ore 17 alla Chiesa di Santa Caterina, Via Cesare Battisti, 245

ingresso libero nel limite dei posti disponibili

Web https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2023/05/21/711/

Partecipazione

Ingresso libero per tutti gli eventi. Prenotazione obbligatoria per l’Esplorazione Tartiniana entro venerdì 19 maggio: info@amicimusicapadova.org

Per il calendario completo delle Esplorazioni Tartiniane e il programma dei concerti: https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/tartini2020-2023/

Per informazioni sull’orario e sui programmi del Maggio Organistico:

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/rassegne/maggio-organistico/

info@amicimusicapadova.org – tel. 0498756763 https://www.amicimusicapadova.org/