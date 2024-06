Amico albero - Racconti della natura kids

Domenica 16 giugno alle 10.30 l'Orto botanico di Padova propone un nuovo appuntamento KIDS della rassegna Racconti della Natura dedicato al libro Amico albero (Terre di mezzo). Come si fa a parlare con un albero? Meglio avvicinarsi molto o stare un po' a distanza? Puoi accarezzarlo piano piano come fanno le formiche. Puoi provare a imitarlo, sentire le braccia come rami e i piedi come radici. E poi, forse, non vorrai lasciarlo più. L'autrice Sara Donati racconta di un incontro indimenticabile con il mondo vegetale, tra un percorso alla scoperta degli alberi dell'Orto botanico e una curiosa attività in aula didattica pensata per adulti e bambini.

L’evento, dedicato alle famiglie, è compreso nel biglietto di ingresso all’Orto. Per partecipare è richiesta la prenotazione online: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/amico-albero/. Amico albero è in vendita presso il bookshop dal 16 giugno. Al termine dell’evento è previsto un breve firmacopie.