Webinar: "Amministrazione d’impresa: come pianificare per il successo"

Come creare una pianificazione finanziaria per mantenere l'equilibrio tra entrate e uscite: «La crescita e la prosperità di un’azienda passa attraverso ad una corretta gestione delle finanze, esse ti permettono infatti di poter espanderti e prosperare nel miglior modo possibile. Non sempre però è semplice gestire finanziariamente tutti gli aspetti di un’azienda. Per quello noi di Web Leaders abbiamo creato un webinar che aiuti Imprenditori, Amministratori e Manager Amministrativi ad ottenere nuovi DATI significati per ottenere una gestione amministrativa vincente».