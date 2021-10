Amore, Bacco e folpo! Presentazione del libro "Love +"

Chi di noi non ha mai ricercato l’Amore? Per chi l’ha già trovato, per chi lo cerca ancora, mercoledì 27 ottobre dalle ore 20 Leandro Barsotti, scrittore e cantante padovano, ci presenterà il suo nuovo libro "Love +" e parleremo di Amore assaporando un calice di vino e i piatti della tradizione popolare legata a Noventa Padovana e al folpo.

Abbiamo ideato:

il cicchetto “tradizione contadina” (pane nero con sopressa al vino Torcolato di Breganze, polenta gialla di montagna con formaggio Monte Veronese)

il piatto “Amore, Bacco & Folpo” (vellutata di patate, cime di broccolo, folpo e alchechengi).

In abbinamento vini del territorio e per finire un momento di dolcezza con i prodotti di Bertolini & Figli. La location per la serata è Garden 13 in via San Marco, 13 a Padova e l'evento si svolgerà nel rispetto delle misure di prevenzione da Covid-19.

Informazioni e contatti

Prezzo: 30 euro. Per info e prenotazioni:

chiama al 375 6897360 .

. invia un messaggio Whatsapp: https://bit.ly/3dl1ZeT

scrivi a: info@cantinaitaliana.eu

