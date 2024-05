"L'amore che ferisce: esplorare le radici della dipendenza affettiva" il 9 maggio 2024: «Che cos’è l’amore e cosa non è l’Amore: esploreremo insieme quali sono le dinamiche di coppia che ci spingono a scegliere partner che minano la nostra capacità di essere autonomi e ci spingono a stare in coppia in modalità dipendente. Ci concentreremo sul tipo di partner che sono coinvolti nella dipendenza affettiva. Sarai aiutato a nutrire la tua autostima per sviluppare la fiducia di costruire relazioni sane e in equilibrio. Potrai imparare a non dirigere tutte le tue energie verso l’oggetto d‘amore, ma imparare ad avere fiducia nella tua capacità di dare ascolto ai tuoi bisogni e a non avere paura di essere abbandonato».