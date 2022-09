Dall'amore alla dipendenza: la fatica di darsi valore nella relazione

Ritornano gli incontri mensili di Padovaiuta "Caffè letterario". Nell'incontro di giovedì 29 settembre parleremo del rapporto fra autostima e dipendenza affettiva a partire dalla lettura di alcuni estratti del libro "Il gioiello dentro me" di Anna Llenas. Insieme potremo riflettere sulla stretta relazione che esiste tra l'immagine che abbiamo di noi stessi e la dipendenza che a volte sviluppiamo nelle relazioni. Quando la nostra autostima vacilla volgiamo lo sguardo all'altro affinché confermi il nostro valore e ne diventiamo dipendenti. La dipendenza ci spinge a cercare nell'altro ogni forma di rassicurazione rendendoci sempre più insicuri e bisognosi della sua presenza per poter vivere.

Per una maggiore comprensione della tua dipendenza affettiva e per trovare un maggiore equilibrio nella relazione, partecipa anche tu all'incontro "Dall'amore alla dipendenza" che si terrà presso l'Associazione Padovaiuta in via Altinate, 38 (interno 3, primo piano) alle ore 18.30 di giovedì 29 settembre. L'accesso all'evento è gratuito ma con posti limitati.

Per prenotare il tuo posto o richiedere informazioni, puoi contattare: 348 7376177 - 335 6603460 - associazione.padovaiuta@gmail.com.