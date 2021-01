“Amore e giustizia voglio cantare”: la giustizia profezia della chiesa nel convegno online

Giovedì 11 marzo si terrà il convegno inter-facoltà “Amore e giustizia voglio cantare”: la giustizia profezia della chiesa. Il caso del rapporto tra teologia e diritto alla luce dei dibattiti suscitati da Amoris laetitia.

L’appuntamento accademico, che si terrà in diretta streaming, mette insieme Facoltà teologica del Triveneto e Facoltà di Diritto canonico San Pio X di Venezia per approfondire il rapporto tra teologia morale, ecclesiologia e diritto, in relazione soprattutto alle sfide della pastorale familiare emergenti dall’esortazione apostolica di papa Francesco che ha fatto seguito ai due sinodi sulla famiglia (2014 e 2015).

Il convegno è anche l’ideale prosecuzione del percorso Il servizio della chiesa verso le “famiglie ferite”, proposto dalle stesse istituzioni accademiche per due anni consecutivi, con il coinvolgimento di 140 iscritti, singoli e famiglie, provenienti da tutto il Triveneto, per lo più già attivi in pastorale familiare nell’accompagnare coppie cristiane segnate da un legame matrimoniale spezzato.

Il programma

Il programma della giornata si aprirà, alle ore 9.15, con i saluti istituzionali dei presidi delle due Facoltà, Andrea Toniolo (Facoltà teologica del Triveneto) e Benedict Ejeh (Facoltà di Diritto canonico San Pio X).

I lavori della mattinata prevedono due sessioni: la prima, di carattere teologico, approfondirà la dimensione morale e la prospettiva ecclesiologica con gli interventi, rispettivamente, di Giuseppe Mazzocato (Facoltà teologica del Triveneto) su Amore e giustizia: temporalità e dimensione morale dell’uomo. Considerazione sul rapporto fra morale e diritto, e di Roberto Repole (Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione di Torino), su Il nuovo ruolo assunto dalle chiese locali e dai loro vescovi. Tra possibilità che si aprono e problemi che emergono.

La seconda parte della mattinata sarà dedicata alla sessione canonistica, con le relazioni di Miguel Ángel Ortiz (Pontificia Università della Santa Croce) che metterà a tema Le riforme ecclesiali avviate da Amoris laetitia: prospettiva canonista, e di Giuseppe Comotti (Università di Verona) che tratterà la questione Matrimonio canonico ed esperienza giuridica contemporanea.

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 17, saranno proposti cinque laboratori, in cui sarà possibile l’approfondimento e il confronto in gruppi di lavoro su alcune tematiche: 1. Le situazioni familiari ferite nella sacra Scrittura (laboratorio teologico-biblico) – modera Roberta Ronchiato (Facoltà teologica del Triveneto). 2. La preparazione al matrimonio come catecumenato (laboratorio canonistico-pastorale) – moderano Benedict Ejeh (Facoltà di Diritto canonico San Pio X) e Assunta Steccanella (Facoltà teologica del Triveneto). 3. L’applicazione del motu proprio Mitis iudex (laboratorio canonistico) – modera Juan Ignacio Arrieta (Pontificio Consiglio per i Testi legislativi). 4. “Caso per caso”, la logica del discernere, l’incontro uomo-donna (laboratorio teologico-canonistico) – modera Giorgio Zannoni (Facoltà di Diritto canonico San Pio X). 5. La valutazione della situazione particolare (laboratorio teologico-morale) – modera Giampaolo Dianin (Facoltà teologica del Triveneto).

Progetto e coordinamento scientifico sono a cura di Giuliano Brugnotto, Giuseppe Comotti, Benedict Ejeh, Giuseppe Mazzocato, Roberto Tommasi, Andrea Toniolo.

Informazioni

Facoltà Teologica del Triveneto

tel. 049-664116 - www.fttr.it

Segreteria del convegno: tel. 049-8787588 - convegno.facolta@fttr.it

Iscrizioni

La partecipazione al convegno è gratuita.

L’iscrizione è obbligatoria entro il 4 marzo 2021 tramite il sito www.fttr.it (link diretto al modulo: https://forms.gle/WT3HiASocHdpitz2A)

Agli iscritti verrà comunicato il link a cui collegarsi per partecipare al convegno.

