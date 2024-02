In Sala "Ai Caduti di Nassiriya" il ciclo d'incontri "L'amore e l'odio"

Da giovedì 15 febbraio 2024, per 10 settimane, prendono avvio, nella Sala "Ai Caduti di Nassiriya", in Piazza Capitaniato 20, sotto il Vòlto dell’Orologio, a Padova, i dibattiti diretti dal dott. Ruggero Chinaglia, psicanalista e cifrematico, intorno al tema "L’AMORE E L’ODIO".

«L’epoca propone amore e odio come una appendice comune del “rapporto” tra umani per confermare il fondamento del legame sociale. Qualcosa di comune a tutti, nell’alternativa fra bene e male. Ma, per ciascuno, l’esigenza è analizzare la differenza fra quanto è proposto dalla vulgata intorno a amore e odio e quanto accade vivendo. Nei dibattiti, verrà esplorata la struttura dell’amore e dell’odio, il loro mito, come essi accadono e avvengono. Saranno anche esplorati alcuni casi della recente attualità che hanno posto l’attenzione su amore e odio, ora a torto ora a ragione. Senza la domanda, senza la vicenda, senza il racconto, senza il particolare e lo specifico, amore e odio possono costituire solo luoghi comuni validi come insegnamento morale, o come prescrizioni a regole o precetti vagamenti rincorsi. Per questo saranno importanti anche i contributi e le testimonianze di ciascuno che interverrà».

L’ingresso è libero. Data la limitata disponibilità dei posti, si consiglia di prenotarsi al seguente indirizzo: cifrematicapadova@gmail.com