Cantina Italiana: "L'amore universale" il 14 febbraio 2024. Le proposte cibo e vino:

L’entrè / 7 euro

Cuori di Normandia, formaggio a pasta molle guarnito con rosmarino fresco, salsa di mirtilli e ghirilli di noce.

Piatto di mare / 20 euro

Stoccafisso cremoso e patate,

coppati e serviti con cuori di polenta di mais, Nero di Carnia,

battuto di pomodori secchi e decorato con fiori edibili.

Piatto originario di Ormea, tra la Liguria e il Piemonte. Grazie a una tecnica antica, al termine della cottura dei vari ingredienti si procede alla mantecatura, che conferisce al Merluzzo una cremosità unica. Questa ricetta di MARZIA CERESOLI è pensata per onorare il suo amore per la Liguria.



Piatto di terra / 20 euro

Letto di Riso Venere con carne di maiale cotta a bassa temperatura. Verza Moretta mantecata con formaggio Monte Veronese Dop e sfumature di peperoni Oro Minerva. Il gusto autentico delle colline di Verona in un piatto che racchiude tutti i sapori della tradizione veronese. La ricetta dello Chef Giacomo Sacchetto ricorda di quando i suoi nonni - come gran parte delle famiglie contadine del territorio - servivano la carne di maiale con la verza locale e il vino novello.



Dessert / 8 euro

Monoporzioni a forma di cuore a scelta tra:

mousse di cioccolato fondente con cuore di lampone

frolla con mousse di pralinato di nocciola e caffe

crostatina con crema pasticcera e frutti rossi

E per finire... Don Papa Rye Aged Rum - limited edition, un sapore unico contenuto in bottiglie numerate e firmate dal maestro distillatore. Direttamente dalle Filippine, un concentrato di magia e poesia in un calice. In abbinata a cuori di cioccolato fondente Mencarelli.



Oltre il menù di pesce e di carne, sono disponibili piatti vegetariani e vegani. Il menù è stato pensato volutamente come personalizzabile: non è fisso, e a piacere, il commensale può decidere i piatti e le bevande che desidera tra quelle proposte per la serata. La nostra carta dei vini per la serata: