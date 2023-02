“Analogici vs digitali”, Dario Vergassola con Usso96 al Piccolo Teatro di Padova

Giovedì 2 marzo, ore 21, al Piccolo Teatro Don Bosco via Asolo | Padova

ANALOGICI VERSUS DIGITALI

Dario Vergassola / Usso 96

La generazione Z, totalmente nativa-digitale, è stata la prima ad essere uscita dall’omologazione televisiva che aveva unito nonni, padri e figli per quasi '70 anni. I giovanissimi non vedono più la tv perché la fanno loro, ovunque si trovino e in ogni momento, direttamente sui canali social e in particolare su Tik Tok.

L’attore e scrittore Dario Vergassola, analogico per eccellenza, dialoga in maniera semiseria con Usso96, divo dei giovanissimi e seguito da oltre sette milioni di loro appunto su Tik Tok.

Nel corso della serata verrà compilata una breve guida ad uso delle generazioni adulte per orientarsi nel mondo dei ragazzi e viceversa.

Un confronto generazionale molto spesso non facile, dove spesso la generazione Z chiama, in senso dispregiativo, “boomer” i più anziani, ritenendo che non abbiano proprio la capacità e la volontà di comprendere le loro vite tessute all’interno della tecnologia e comunicazione digitale.

Un confronto comunque necessario che con questo spettacolo verrà portato inteatro.

@dariovergassolaofficial

@usso96

