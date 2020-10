"Anatomisti per un giorno" al Musme di Padova

Vorresti provare l’esperienza di dissezionare un corpo umano per scoprire come siamo fatti dentro? Al MUSME puoi! Grazie ad un Cadaver Lab virtuale, e guidati dalle nostre tutor, potrai improvvisarti anatomista per un giorno e scoprire le meraviglie del corpo umano. Evento per tutta la famiglia! Appuntamento il 17 ottobre al Musme di Padova alle ore 16.

Web: https://www.musme.it/anatomisti-per-un-giorno-3/