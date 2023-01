"Anatomisti per un giorno" al Musme di Padova l'11 febbraio 2023. Vorresti provare l’esperienza di dissezionare un corpo umano per scoprire come siamo fatti dentro? Al MUSME puoi! Grazie ad un Cadaver Lab virtuale, e guidati dalle nostre tutor, potrai improvvisarti anatomista per un giorno e scoprire le meraviglie del corpo umano.

Evento per adulti e ragazzi dai 13 anni in su.

Informazioni e contatti: https://www.musme.it/anatomisti/.