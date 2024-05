"Andare per i luoghi dell'editoria" a Padova

Presentazione venerdì 31 maggio a ItalyPost alle 18,30 per il volume Andare per i luoghi dell’editoria di Roberto Cicala pubblicato dal Mulino. Tra storia e architettura le vicende culturali delle capitali italiane dei libri con curiosità e segreti dei protagonisti. Non manca una tappa a Padova nell’itinerario tra le capitali dell’Italia dei libri proposto del volume Andare per i luoghi dell’editoria, edito dal Mulino, che sarà presentato venerdì 31 maggio alle ore 18,30 alla Libreria ItalyPost, viale Codalunga 4L a Padova, con l’autore Roberto Cicala in dialogo con Katia Favaretto e Daniela Bonato, responsabile della collana “Ritrovare l’Italia” in cui il volume è inserito.

Come scrive Cicala (esperto dei Meccanismi dell’editoria, titolo di un suo volume, docente in Università Cattolica ed editore di Interlinea), «la “bella Padova”, culla delle arti» di un verso di Shakespeare, che nella città veneta ha ambientato La bisbetica domata, è vivace editorialmente e al tempo stesso ancorata alle tradizioni».

«L’idea del volume è scoprire i luoghi dove nascono quei libri che amiamo» annuncia l’autore. Le case editrici sono luoghi dove non sono previste visite guidate, che è possibile fare in queste pagine per scoprire dove nascono i libri che amiamo grazie all’incontro di persone, idee, storie ed emozioni. Dai sestieri lagunari di Manuzio alle gallerie del centro storico di Milano, dalla Mole di libri torinesi tra Gobetti, Einaudi e don Bosco alla Bologna di Zanichelli e del Mulino (che nel 2024 compie 70 anni) e fino alla Firenze dei caffè scelti dai poeti per le riunioni di redazione, e ancora dalla Roma di politica e santità alla Napoli delle bancarelle, alla Bari laterziana e alla Palermo della “Memoria” è un itinerario dietro le quinte delle fabbriche dei best seller tra uffici, ville, open space e librerie. Un volume che mancava con una mappa del come e perché si produca tanto sapere in tutta la penisola: è una bibliodiversità che rispecchia la variegata identità dell’Italia di oggi, di cui le case editrici sono uno specchio veritiero tra carta e digitale.

«Il fatto che si chiamino “case” la dice lunga sull’importanza dei luoghi in cui si cucinano le parole per renderle le più appetibili e gustose al palato degli ospiti, cioè i lettori, dentro il piatto dei libri. In gergo è detto davvero “cucina” il lavoro di redazione: è ciò che capita dietro le quinte dei libri per farli nascere. A partire dalle sedi più rappresentative questo viaggio in Italia tenta di tracciare una piccola storia dell’editoria italiana attraverso alcuni marchi consolidati la cui aura permea molti luoghi. È il racconto di un campione di sigle che hanno plasmato l’identità culturale della nostra nazione mediante i gusti e le scelte di editori protagonisti o di letterati editori, due categorie che non sono del tutto tramontate», scrive l’autore nell’introduzione.