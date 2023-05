Andrea Pennacchi in “Pojana rock!” allo Sherwood Festival

Andrea Pennacchi in “Pojana rock!”

Domenica 2 luglio 2023

Sherwood Festival *23

Park Nord Stadio Euganeo

Viale Nereo Rocco - Padova

** Main Stage **

Andrea Pennacchi in “Pojana rock!”

www.facebook.com/AndreaPennacchiAttore

www.instagram.com/a.pennacchi

Andrea Pennacchi accompagnato da Revenge Tanko, la band capeggiata da Giorgio Gobbo che per l'occasione ha forgiato versioni ad alto voltaggio delle musiche che accompagneranno i monologhi di “Pojana e dei suoi fratelli”.

Una produzione Teatro Boxer

www.facebook.com/teatroboxer

www.instagram.com/boxerteatro

Apertura cancelli: ore 18

Inizio: ore 21

1 euro può bastare

Per questo evento non esistono prevendite, si pagherà direttamente 1€ all'ingresso del festival il giorno del concerto

Il personaggio di Pojana, noto ai telespettatori di "Propaganda Live", è nato dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi.

Di colpo. Da provinciali buoni, gran lavoratori che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero) ad avidi padroncini, così, di colpo, con l'ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi. Un enigma, che si risolve in racconto che passa in rassegna maschere, più o meno goldoniane, specchio di una società intera. Ed eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana, a raccontare storie con un po' di verità e un po' di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio.

****

Infoline: 335.1237814 - anche tramite messaggio Whatsapp

(Risponde dalle ore 13 alle 18)

Per info generali: info@sherwood.it

****

Raggiungi il festival in modo sostenibile con:

la bicicletta

i monopattini elettrici DOTT usando il codice "SHERWOOD23"

i BUS NAVETTA GRATUITI in partenza dalla Stazione FF.SS.

gli autobus di linea 11, 13 e 21

Maggiori info qui: bit.ly/sf23-mobilita-sostenibile

****

Aiuta Sherwood Festival a diventare "Climate positive" entro il 2030

Adotta un albero: https://bit.ly/wownature-sf23

Info sulla campagna: www.sherwoodfestival.it/scfcj

****

Info web

https://www.sherwoodfestival.it/andrea-pennacchi/

https://www.facebook.com/events/1029979787992487

Foto articolo da evento Facebook