Andrea Valentinetti apre Sotto il Salone R2 Pop: street food e drink "da collezione" di Enrico Chillon

R2 Pop è il nuovo format di R2 Cocktail Lab, un nuovo concept gastronomico ‘pret-à-manger’ all’insegna della freschezza e dell’easyness, nel contesto mozzafiato dei portici del Sotto Salone.

Qqualche deliziosa e giocosa sorpresa...

La proposta di R2 Pop prevede i piatti ‘signature’ già best seller di R2 Cocktail Lab, e sarà ancora una volta firmata dalla qualità e dall’estro visionario del pluripremiato chef Andrea Valentinetti: qui però le proposte saranno rivisitate in chiave street food, con in più qualche deliziosa e giocosa sorpresa.

Drink pronti da collezione

Una selezione di drink già miscelati in lattina nati dai virtuosismi del barman Enrico Chillon, già pronti per essere gustati e ammirati, grazie a una veste grafica da vera collezione.

Dove

R2 POP

Sotto il Salone, 26

