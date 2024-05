Andrea Vitali che presenta il suo ultimo romanzo "Sua eccellenza perde un pezzo" a Treponti di Teolo

Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Teolo aderisce alla campagna nazionale il maggio Dei Libri.

Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Il tema istituzionale di questa quattordicesima edizione è Se leggi ti lib(e)ri, a riprova del fatto che tra le tante opposte libertà che concede l’esercizio del leggere, ce n’è una che non prevede contrari né inversioni: quella di pensare.

L'amministrazione di Teolo propone alla cittadinanza quattro incontri con gli autori e al termine della rassegna un fine settimana di incontri con gli autori e bancarelle del libro

Il prossimo appuntamento è per venerdì 3 maggio ore 18 in Sala F. Bazzi con lo scrittore Andrea Vitali che presenterà il suo ultimo romanzo "Sua eccellenza perde un pezzo" . I libri di Vitali sono tra i più letti dei nostri concittadini, dialogheremo con l'autore su Bellano e i casi del maresciallo Ernesto Maccadò.

Andrea Vitali ha esordito nel 1989 con il romanzo Il procuratore, che si è aggiudicato l’anno seguente il premio Montblanc per il romanzo giovane. Nel 1996 ha vinto il premio letterario Piero Chiara con L’ombra di Marinetti. Approdato alla Garzanti nel 2003 con Una finestra vistalago (premio Grinzane Cavour 2004, sezione narrativa, e premio Bruno Gioffrè 2004), ha continuato a riscuotere ampio consenso di pubblico e di critica con i romanzi che si sono succeduti, costantemente presenti nelle classifiche dei libri più venduti, ottenendo, tra gli altri, il premio Bancarella nel 2006 (La figlia del podestà), il premio Ernest Hemingway nel 2008 (La modista), il premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante, il premio Campiello sezione giuria dei letterati nel 2009, quando è stato anche finalista del premio Strega (Almeno il cappello), il premio internazionale di letteratura Alda Merini, premio dei lettori, nel 2011 (Olive comprese). Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario Boccaccio per l’opera omnia, nel 2015 il premio De Sica e nel 2019 il Premio Giovannino Guareschi per l’Umorismo nella Letteratura.

Risulta tra gli autori più letti tra i titoli della biblioteca comunale di Teolo, l'incontro è ad ingresso libero.

